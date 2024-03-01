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世界第一美男子曝想安樂死 私藏槍枝被收押

記者陳建嘉／綜合報導
法國傳奇男星亞蘭德倫的住宅被搜出72支槍械以及3000多發子彈。(路透資料照片)
法國傳奇男星亞蘭德倫的住宅被搜出72支槍械以及3000多發子彈。(路透資料照片)

88歲法國不朽巨星亞蘭德倫(Alain Delon)，曾主演「洛可兄弟」（Rocco and his Brothers）等眾多經典名片，外型俊美，曾有全球第一美男子之稱，但晚年卻為病痛所苦，鮮少在公開場合露面，外媒報導指出，近期警方在他位於南法的住宅搜到72支槍械以及3000多發子彈，還發現一個射擊場，目前已經將他收押，持有私槍的原因暫時不明。

根據BBC報導，警方指出亞蘭德倫並沒有持有槍枝的許可證，已展開初步調查。先前是因為一名法庭委派的官員，偶然到亞蘭德倫的公寓探查，發現屋內有多支槍械，法庭獲悉後才發出搜查令，至於亞蘭德倫為何會持有這麼多的私槍，至今仍在調查中。

亞蘭德倫近年身體健康大不如前，曾說不想再為病痛所苦，近10年他來數度進醫院動手術，包括心臟、背部等都出問題，也不只一次中風，更在2022年的訪問中，透露將來希望能夠安樂死。

不過他的4名子女，卻因為繼承權以及父親醫療照料等問題鬧翻，甚至上法院互相控告，今年初法院才判決亞蘭德倫必須接受司法監護，防止他在自己神智不清的狀態出售主要資產，或是在他人影響之下，貿然做出遺產分配的決策。

亞蘭德倫因為演過無數賣座電影，更是法國電影黃金時代的最受歡迎的代表人物，在亞洲知名度也相當高，梁朝偉曾說亞蘭德倫是他的第一個偶像，傳聞楊麗花也因為太喜歡亞蘭德倫，而將愛徒取藝名「陳亞蘭」，他也曾在1981年赴台擔任金馬獎頒獎典禮頒獎人。

「花月斷腸時」的亞蘭德倫，迷倒無數女影迷。（取材自IMDb）
「花月斷腸時」的亞蘭德倫，迷倒無數女影迷。（取材自IMDb）

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