世界第一美男子曝想安樂死 私藏槍枝被收押

法國傳奇男星亞蘭德倫的住宅被搜出72支槍械以及3000多發子彈。(路透資料照片)

88歲法國不朽巨星亞蘭德倫(Alain Delon)，曾主演「洛可兄弟」（Rocco and his Brothers）等眾多經典名片，外型俊美，曾有全球第一美男子之稱，但晚年卻為病痛所苦，鮮少在公開場合露面，外媒報導指出，近期警方在他位於南法的住宅搜到72支槍械以及3000多發子彈，還發現一個射擊場，目前已經將他收押，持有私槍的原因暫時不明。

根據BBC報導，警方指出亞蘭德倫並沒有持有槍枝的許可證，已展開初步調查。先前是因為一名法庭委派的官員，偶然到亞蘭德倫的公寓探查，發現屋內有多支槍械，法庭獲悉後才發出搜查令，至於亞蘭德倫為何會持有這麼多的私槍，至今仍在調查中。

亞蘭德倫近年身體健康大不如前，曾說不想再為病痛所苦，近10年他來數度進醫院動手術，包括心臟、背部等都出問題，也不只一次中風 ，更在2022年的訪問中，透露將來希望能夠安樂死。

不過他的4名子女，卻因為繼承權以及父親醫療照料等問題鬧翻，甚至上法院互相控告，今年初法院才判決亞蘭德倫必須接受司法監護，防止他在自己神智不清的狀態出售主要資產，或是在他人影響之下，貿然做出遺產分配的決策。