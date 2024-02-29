蕾貝卡佛格森爆遭大咖咆哮 休葛蘭、傑克葛倫霍被點名

蕾貝卡佛格森驚爆曾遭霸凌。（路透資料照片）

瑞典 女星蕾貝卡佛格森（Rebecca Ferguson）近來片約不斷，更主演「沙丘」（Dune）系列、「不可能的任務」（Mission: Impossible）系列、「大娛樂家」（The Greatest Showman）以及「海克力士」（Hercules）等電影，蕾貝卡佛格森近期接受訪問，回憶過往拍片時光，竟然自爆曾被一名大咖演員當場無故大罵，對方甚至撂下「妳稱自己為演員？這就是我得要合作的人？」，並不停在片場大吼大叫，現場沒有任何工作人員相挺，讓她一度淚灑片場。

蕾貝卡佛格森接受「Reign」採訪時，被問到「最驕傲為自己發聲的時刻」，她說：「我和一名絕對是笨蛋的演員一起拍了一部電影，這個人非常沒有安全感和憤怒，因為他無法把要演出的內容表現出來。」並提到這名男演員排在當時電影排名的第一位，是絕對主角，也是一名大牌，而她最後鼓起勇氣，向無理取鬧的對方表示「你從我的片場滾出去」、「我再也不想見到你」。

最後蕾貝卡佛格森也向導演表示此事，導演也承認對方的情緒控管有問題。

為防外界猜測，蕾貝卡佛格森強調對方絕不是私下交好並合作多次的湯姆克魯斯 （Thomas Cruise ）、休傑克曼，（Hugh Jackman）她也與「沙丘」劇組合作很愉快，至於曾與她合作「海克力士」的巨石強森 （Dwayne Johnson）也留言力挺。