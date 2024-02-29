蕾貝卡佛格森爆遭大咖咆哮 休葛蘭、傑克葛倫霍被點名
瑞典女星蕾貝卡佛格森（Rebecca Ferguson）近來片約不斷，更主演「沙丘」（Dune）系列、「不可能的任務」（Mission: Impossible）系列、「大娛樂家」（The Greatest Showman）以及「海克力士」（Hercules）等電影，蕾貝卡佛格森近期接受訪問，回憶過往拍片時光，竟然自爆曾被一名大咖演員當場無故大罵，對方甚至撂下「妳稱自己為演員？這就是我得要合作的人？」，並不停在片場大吼大叫，現場沒有任何工作人員相挺，讓她一度淚灑片場。
蕾貝卡佛格森接受「Reign」採訪時，被問到「最驕傲為自己發聲的時刻」，她說：「我和一名絕對是笨蛋的演員一起拍了一部電影，這個人非常沒有安全感和憤怒，因為他無法把要演出的內容表現出來。」並提到這名男演員排在當時電影排名的第一位，是絕對主角，也是一名大牌，而她最後鼓起勇氣，向無理取鬧的對方表示「你從我的片場滾出去」、「我再也不想見到你」。
最後蕾貝卡佛格森也向導演表示此事，導演也承認對方的情緒控管有問題。
為防外界猜測，蕾貝卡佛格森強調對方絕不是私下交好並合作多次的湯姆克魯斯（Thomas Cruise ）、休傑克曼，（Hugh Jackman）她也與「沙丘」劇組合作很愉快，至於曾與她合作「海克力士」的巨石強森（Dwayne Johnson）也留言力挺。
至於這名大咖男星到底是誰，網友紛紛點名休葛蘭（Hugh Grant）、傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）、麥可法斯賓達（Michael Fassbender）與伊旺麥奎格（Ewan McGregor），但也有法斯賓達的影迷為其緩頰。
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