為「芭比」助威 萊恩葛斯林奧斯卡料重現肯尼之歌

萊恩葛斯林（中）傳會在奧斯卡典禮上演唱「Barbie芭比」的入圍歌曲。（取材自IMDb）

96屆奧斯卡 金像獎即將在3月10日頒獎，首波嘉賓名單出爐：艾爾帕西諾（Al Pacino）、蜜雪兒 菲佛（Michelle Pfeiffer）、馬修麥康納（Matthew McConaughey）、尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）等資深重量級巨星和當紅偶像辛蒂亞（Zendaya）都會亮相，最引起話題的則是萊恩葛斯林（Ryan Gosling）據傳將親自演唱被提名的歌曲「I'm Just Ken」。

根據「綜藝報」報導，萊恩葛斯林原本在奧斯卡入圍名單宣布後，還表示找他上台演唱對製作單位可能風險太大，但他不排除任何可能性。現在看來，製作單位已經找到讓他願意點頭的方法，雙方對此尚未公開回應。雖然「Barbie芭比 」奧斯卡奪得最佳影片的呼聲不高，不過要刺激典禮收視，還是比其他大片更有吸引力。

按照慣例，去年的男女主、配角得獎人要頒給今年得主，因此布蘭登費雪（Brendan Fraser）、楊紫瓊、關繼威、潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）確定回歸。在眾大牌組合之中，則屬艾爾帕西諾與蜜雪兒菲佛引發不少聯想，各方猜測是否跟他們合演的經典黑幫名片「疤面煞星」（Scarface）推出滿40周年有關。