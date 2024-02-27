潔西卡艾芭擴大事業 惹到瑞絲微絲朋？

瑞絲薇絲朋（左）與潔西卡艾芭幾年前還能友善互動，近來被傳鬧不和。（取材自Instagram）

俗話說「后不見后」，在娛樂圈尤其如此，雖然這個圈子說小也不小，有些人還是很堅持「一山不容二虎」，絕對不願意有人來瓜分資源，近日八卦刊物就報導，原先推出號稱「全天然製成」商品而搖身變為企業家的潔西卡艾芭(Jessica Alba)，開始考慮讓公司業務跨進她過往熟悉的演藝圈，有意成立影視製作的部門，還以瑞絲薇絲朋(Reese Witherspoon)的製作公司為效法的對象，這下子可把瑞絲給惹毛。

年紀差不到10歲、都曾經是俏麗可愛女偶像的瑞絲薇絲朋與潔西卡艾芭，過去在公開場合都算是一團和氣，並沒有正面衝突，幾年前瑞絲還曾經到潔西卡的自創品牌「誠實」(Honest)的辦公事向她討教業務經營，哪知道幾年後風水輪流轉，潔西卡一度做得有聲有色、差點就要成為身價超過10億元的富婆，「誠實」近年來卻發生市值嚴重蒸發，只剩下2億多元，逼得潔西卡把腦筋動到業務延伸到製作Podcast、真人秀、籌扮演唱會等娛樂事務上，就和製作影集與電影為主的瑞絲薇絲朋公司有競爭的問題，讓瑞絲像是豎起背上尖刺的刺蝟，對潔西卡很不爽，也小心提防。

根據專門報導明星與名人八卦的Radar網站，瑞絲薇絲朋很會維護自己的地盤，別人休想來搶，特別在她現在跟老公離婚、年紀較大的一雙子女又都已經成年，有點進入空巢期，事業就是她生活裡很大的一部分，絕對不允許旁人來分一杯羹，所以表面上她和潔西卡之間沒啥不愉快，私底下她可相當不滿「學人精」潔西卡。