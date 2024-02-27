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奧斯卡風向不一樣？影帝並非席尼墨菲穩贏 影后也可能是黑馬

記者蘇詠智／綜合報導
席尼墨菲被指在奧斯卡不一定穩操勝券。(路透)
席尼墨菲被指在奧斯卡不一定穩操勝券。(路透)

克里斯多夫諾蘭(Christopher Nolan)執導的賣座大片「奧本海默」(Oppenheimer)，連續奪下美國導演工會獎、演員工會獎、製片工會獎大獎，看似在奧斯卡上大獲全勝的氣勢銳不可擋，然而在影帝之爭，席尼墨菲(Cillian Murphy)還是被認為與「滯留生」(The Holdovers)保羅賈麥提(Paul Giamatti)距離很近、纏鬥激烈。重量級娛樂刊物「綜藝報」(Variety)記者詢問一些開始要投下手中一票的美國影藝學院會員，發現席尼墨菲不一定穩操勝券，也有人投給保羅賈麥提甚至是他們之外的別人。

「綜藝報」報導，有些會員掙扎在「到底該迎合大家看好的入圍者、浪費手中的這張票，還是選出自己心中真正覺得奧斯卡該頒給他的入圍者」，於是有人決定把最佳男主角投給Netflix「魯斯汀」(Rustin)中的黑人男星柯爾曼多明哥(Colman Domingo)。其他目前不具名亮票的四人，一個投給「美國小說」(American Fiction)傑佛瑞萊特(Jeffrey Wright)、一個給席尼墨菲，兩個投給保羅賈麥提。

也還在纏鬥中的影后大戰，「可憐的東西」(Poor Things)艾瑪史東(Emma Stone)痛失美國演員工會獎後聲勢下滑，在此獎勝出的「花月殺手」(Killers of the Flower Moon)莉莉葛萊史東(Lily Gladstone)氣勢上揚，雖然仍被認為是這兩個人的激戰，「綜藝報」卻問道不只一位覺得主要非英語發音的「墜惡真相」(Anatomy of a Fall)，德國女星珊卓惠勒(Sandra Huller)演技極精采，是他們想投的對象。五個受訪者中，艾瑪史東、莉莉葛萊史東各獲一票，剩下有人投給「大師風華：真愛樂章」(Maestro)凱莉穆利根(Carey Mulligan)，另外兩票都給了珊卓惠勒。

德國女星珊卓惠勒在「墜惡真相」演出超精采，是奧斯卡影后的大黑馬。（路透）
德國女星珊卓惠勒在「墜惡真相」演出超精采，是奧斯卡影后的大黑馬。（路透）

最佳男女配角被認爲幾乎不太可能翻盤，目前「奧本海默」小勞勃道尼(Robert Dawney Jr.)在五張不具名先亮票的選擇中，拿下四票，另有一人要投給「Barbie芭比」萊恩葛斯林(Ryan Gosling)。最佳女配角最被看好的「滯留生」達芬喬伊藍道夫(Da'Vine Joy Randolph)拿到三票，另有兩票給了「Barbie芭比」艾美莉卡費瑞拉(America Ferrera)、「紫色姐妹花」(The Color Purple)丹妮爾布魯克(Danielle Brooks)。

小勞勃道尼獲得本屆奧斯卡最佳男配角的呼聲極高，被認為十拿九穩。（美聯社）
小勞勃道尼獲得本屆奧斯卡最佳男配角的呼聲極高，被認為十拿九穩。（美聯社）

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