Ken要來了 萊恩葛斯林將在奧斯卡獻唱「芭比」入圍歌曲

萊恩葛斯林傳會在奧斯卡典禮上親自演唱「Barbie芭比」的入圍歌曲「I’m Just Ken」。（取材自IMDb）

96屆奧斯卡金像獎將在10日舉行頒獎典禮，目前先公布會參與盛會的嘉賓，包括重量級的影帝艾爾帕西諾（Al Pacino），以及與他兩度合作的資深美人蜜雪兒 菲佛（Michelle Pfeiffer），和馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）、馬修麥康納（Matthew McConaughey）、潔西卡蘭芝（Jessica Lange）、尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）、露琵塔妮詠歐（Lupita Nyong'o）、山姆洛克威爾（Sam Rockwell）等昔日的帝后或是最佳男女配角得主，當紅偶像辛蒂亞（Zendaya）也會亮相，讓年輕觀眾相當興奮。

關繼威（左）與楊紫瓊去年雙雙抱回小金人，今年要一起回來當頒獎人。（路透資料照片）

按照慣例，去年的得獎者會來揭曉今年的得主，因此布蘭登費雪（Brendan Fraser）、楊紫瓊、關繼威、潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）也都受邀、確定回歸。在這些大牌組合之中，最引起聯想的當屬艾爾帕西諾與蜜雪兒菲佛，雖然沒確定是否一起上台，很多媒體和影迷已經在預測，是否跟他們合演的經典黑社會名片「疤面煞星」（Sca 蜜雪兒菲佛（左）與艾爾帕西諾曾合演被譽為黑幫片經典的「疤面煞星」。（取材自IMDb） rface）推出滿40周年有關？

片中艾爾帕西諾飾演從古巴到邁阿密發展的混混，一眼見到大哥的女人蜜雪兒菲佛就對她印象深刻，幾經拚搏終於娶到她成為自己的妻子，自己也變成權傾一方的新首領，最後仍是悲劇收場。艾爾帕西諾曾在兩年前和法蘭西斯柯波拉（Francis Coppola）與勞勃狄尼洛（Robert De Niro）出席奧斯卡典禮上的「教父」（The Godfather）50周年致敬單元，今年是否以此規格來處理「疤面煞星」？各方都在拭目以待。

最有話題的表演段落則可能已經出爐：「綜藝報」報導，入圍本屆最佳男配角的萊恩葛斯林（Ryan Gosling），確定會上台演唱他在「Barbie芭比 」（Barbie）中受到討論、且獲得奧斯卡提名的單曲「I’m Just Ken」，早在入圍名單宣布時，各方就好奇萊恩葛斯林會否在典禮上親自演出，他那時表示這樣製作單位可能要承擔的風險太大了，也不覺得有辦法很成功，只是他不排除任何可能性。現在看來，製作單位已經找到讓他有信心、願意點頭的方法，然而雙方對此都還沒公開回應。

「Barbie芭比」是去年最熱賣的大片，今年奧斯卡獎 提名8項，奪得最佳影片的呼聲卻不高。不過要刺激奧斯卡典禮的收視，「Barbie芭比」還是比其他多數大片更有吸引力，難怪製作單位要把最能贏得注意的演出橋段放在這部片子上。