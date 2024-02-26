我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷頂尖甘恩高中又傳華裔女學生臥軌 學校曾被指像「高壓鍋」

房屋險保費愈飆愈高 最貴的佛州去年平均漲9213元

席尼墨菲美國演員工會獎稱帝 離小金人更進一步

娛樂新聞組／綜合報導
「奧本海默」席尼墨菲獲美國演員工會獎電影類最佳男主角。（美聯社）
「奧本海默」席尼墨菲獲美國演員工會獎電影類最佳男主角。（美聯社）

有「奧斯卡風向球」之稱的美國演員工會獎（Screen Actors Guild Awards）舉行頒獎典禮，傳記電影「奧本海默」（Oppenheimer）大豐收，拿下最佳卡司、最佳男主角和最佳男配角獎。

「奧本海默」贏得最佳整體演出。（美聯社）
「奧本海默」贏得最佳整體演出。（美聯社）

當天頒獎典禮氣氛熱絡，一掃「美國演員工會暨美國廣播電視演員工會聯合會」（SAG-AFTRA）去年罷工陰霾。英國男星伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）在頒獎典禮開始時說：「在歷經罷工那段艱困時期後，這次我們大家聚在一起，顯得格外有意義。」

大導演克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）執導的「奧本海默」贏得壓軸的最佳卡司獎，而參與演出的席尼墨菲（Cillian Murphy）和小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）則分別拿下最佳男主角和最佳男配角獎的肯定。

由於決定美國演員工會獎得主的人員，與奧斯卡金像獎投票群重疊甚多，「奧本海默」的出線，進一步奠定它在3月10日奧斯卡頒獎典禮上得獎的機會。

莉莉葛萊史東獲美國演員工會獎電影類最佳女主角。（美聯社）
莉莉葛萊史東獲美國演員工會獎電影類最佳女主角。（美聯社）

影后部分，「花月殺手」（Killers of the Flower Moon）影星莉莉葛萊史東（Lily Gladstone）一舉擊敗「可憐的東西」（Poor Things）的艾瑪史東（Emma Stone）等入圍者，勇奪最佳女主角。

「滯留生」（The Holdovers）的達芬喬伊藍道夫（Da'Vine Joy Randolph）則一如事前預料奪下最佳女配角殊榮。

今年也是演員工會獎頒發第30屆，終身成就獎由被傳緋聞的珍妮佛安妮絲頓（Jennifer Aniston）與布萊德利庫柏（Bradley Cooper）一起頒發給芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand），布萊德利庫柏曾經拍過和她的「星夢淚痕」（A Star Is Born）同故事的「一個巨星的誕生」（A Star Is Born），兩人也都在各自的版本中有很大的主導與影響力，因此布萊德利庫柏頒給芭芭拉史翠珊，算是別具意義。

奧本海默 奧斯卡 罷工

上一則

「搶C位」風波後…白敬亭演趙露思哥 網喊「毀劇」

下一則

動物演員搶走風采？馬克華柏格：早就知道了…我跟泰迪熊合作過

延伸閱讀

演員工會獎／奧斯卡帝后戰況新風向？墨菲、葛萊史東搶得氣勢

演員工會獎／奧斯卡帝后戰況新風向？墨菲、葛萊史東搶得氣勢
奧斯卡午宴看不到火藥味 史蒂芬史匹柏讚影業豐收年

奧斯卡午宴看不到火藥味 史蒂芬史匹柏讚影業豐收年
搶走影帝機會又牽手名模舊愛 李奧納多被傳不爽布萊德利

搶走影帝機會又牽手名模舊愛 李奧納多被傳不爽布萊德利
結仇？布萊德利擠走李奧納多入圍奧斯卡還與他舊愛交往

結仇？布萊德利擠走李奧納多入圍奧斯卡還與他舊愛交往

熱門新聞

吳鎮宇主演的「破戰」，首日票房只有1.5萬。(取材自豆瓣電影)

首日只有393觀眾、1.5萬票房… 這部港片淪「2024春節檔最慘電影」

2024-02-17 21:42
「賈玲大波浪晚禮服」衝上熱搜。(取材自微博)

賈玲春節檔冠軍不保？ 「熱辣滾燙」日票房暴跌 …這部片逆勢衝

2024-02-18 20:31
宋軼(右)曾一年沒工作，不停試鏡，直到與胡歌演出「偽裝者」。（取材自微博）

陸女星自爆曾一年沒工作 直到遇到胡歌

2024-02-24 05:30
迪麗熱巴近日拍攝一組白髮的「折翼天使」，瘦成0血色枯骨。(取材自Instagram)

迪麗熱巴化身天使 瘦成0血色枯骨

2024-02-22 05:30
劉雨欣爆料自己洛杉磯的家遭竊，貴重物品全被偷光。 圖／摘自微博、小紅書

「步步驚心」女星洛杉磯住家被偷空 崩潰：不適合人居住

2024-02-19 13:55
(取材自Instagram)

IU曝私下驚人奇特習慣 合作劇組證實：她很奇怪

2024-02-17 19:47

超人氣

更多 >
70年代花旦李影摔倒 在加拿大離世 享壽70歲

70年代花旦李影摔倒 在加拿大離世 享壽70歲
華人走線客怨交培訓費 卻沒保證有工作 仲介：沒這種承諾

華人走線客怨交培訓費 卻沒保證有工作 仲介：沒這種承諾
娃哈哈接班人宗馥莉：42歲未婚女強人 曾「換掉」王力宏

娃哈哈接班人宗馥莉：42歲未婚女強人 曾「換掉」王力宏
2萬7000元在洛城買新房？居民拿到手還現場展示

2萬7000元在洛城買新房？居民拿到手還現場展示
華男被捕後再入境面臨遣返 控告國安部

華男被捕後再入境面臨遣返 控告國安部