席尼墨菲美國演員工會獎稱帝 離小金人更進一步

「奧本海默」席尼墨菲獲美國演員工會獎電影類最佳男主角。（美聯社）

有「奧斯卡 風向球」之稱的美國演員工會獎（Screen Actors Guild Awards）舉行頒獎典禮，傳記電影「奧本海默 」（Oppenheimer）大豐收，拿下最佳卡司、最佳男主角和最佳男配角獎。

「奧本海默」贏得最佳整體演出。（美聯社）

當天頒獎典禮氣氛熱絡，一掃「美國演員工會暨美國廣播電視演員工會聯合會」（SAG-AFTRA）去年罷工 陰霾。英國男星伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）在頒獎典禮開始時說：「在歷經罷工那段艱困時期後，這次我們大家聚在一起，顯得格外有意義。」

大導演克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）執導的「奧本海默」贏得壓軸的最佳卡司獎，而參與演出的席尼墨菲（Cillian Murphy）和小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）則分別拿下最佳男主角和最佳男配角獎的肯定。

由於決定美國演員工會獎得主的人員，與奧斯卡金像獎投票群重疊甚多，「奧本海默」的出線，進一步奠定它在3月10日奧斯卡頒獎典禮上得獎的機會。

莉莉葛萊史東獲美國演員工會獎電影類最佳女主角。（美聯社）

影后部分，「花月殺手」（Killers of the Flower Moon）影星莉莉葛萊史東（Lily Gladstone）一舉擊敗「可憐的東西」（Poor Things）的艾瑪史東（Emma Stone）等入圍者，勇奪最佳女主角。

「滯留生」（The Holdovers）的達芬喬伊藍道夫（Da'Vine Joy Randolph）則一如事前預料奪下最佳女配角殊榮。

今年也是演員工會獎頒發第30屆，終身成就獎由被傳緋聞的珍妮佛安妮絲頓（Jennifer Aniston）與布萊德利庫柏（Bradley Cooper）一起頒發給芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand），布萊德利庫柏曾經拍過和她的「星夢淚痕」（A Star Is Born）同故事的「一個巨星的誕生」（A Star Is Born），兩人也都在各自的版本中有很大的主導與影響力，因此布萊德利庫柏頒給芭芭拉史翠珊，算是別具意義。