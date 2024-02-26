性侵風暴沒影響？馮迪索繼續「玩命」

馮迪索發布圖文表示，「玩命關頭」最新續集已經在籌拍之中。（取材自X平台）

在全球各地擁有不少死忠影迷的「玩命關頭」（Fast & Furious）系列，去年推出的第10集雖然在北美票房反應不算亮眼，但在美國以外仍然大受歡迎，總票房飆破7億美元，因而第11集的籌拍本來就在各方意料之內。不過身兼男主角與監製的馮迪索（Vin Diesel），去年12月遭前私人助理指控於「玩命關頭5」期間對她性侵，之後又火速把她解雇。這件風波後，影迷有一陣子無法得到「玩命關頭11」最新進度，大家都不知道片子目前進行到什麼階段。

馮迪索的前私人助理艾絲塔喬納森（Asta Jonasson），稱他2010年在亞特蘭大 瑞吉酒店拍攝「玩命關頭5」，期間曾把她按在牆上強制發生性行為，毫不在意她是否允許，對此馮迪索後來聲明稱艾絲塔在他的公司只工作了九天，所謂的性侵根本就是荒謬指控，事情到現在還沒有個清楚、明確的結論，但「玩命關頭」系列似已被蒙上一層陰影，粉絲更擔憂該系列是否很難再拍續集，或是馮迪索的當家主角地位是否被其他人取代？

原本根據規劃，「玩命關頭Ｘ」將是大結局的上半部，後半部則是第11集的內容，因而第11集就是深受矚目的大結局，馮迪索其實沒有被性侵風波停擺籌拍的腳步，還在和編劇、導演等團隊重要人員在討論11集的相關細節，近日他也在社群網站 上透露此事，並稱：「如果要說我們大結局讓人感到極端的興奮，那還是太輕描淡寫了，哇，真的是太激動了。」

從網友留言不難看出，還是有不少人堅信他的清白，而且對「玩命關頭」的結局很期待，甚至還有人這樣寫道：「我還沒準備好要告別這個系列…」，另有人表示：「還不到說再見，光是想到這系列要結束，就已經令我心痛。」觀眾那麼死忠，第11集似乎有機會再締造賣座的光輝紀錄。

儘管馮迪索還沒講明最後大結局會是怎麼樣的收場，已經暗示：「這不是結束，而是對我們建立起來的這個難能可貴的家庭，一次盛大的慶祝。」網友預期系列裡大多數的老面孔都能夠在最終回裡登場。