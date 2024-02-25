演員工會獎／女星紅毯競豔 瑪格蘿比浮誇粉色裝飾 安妮斯頓細肩帶開衩

瑪格蘿比連身短裙，浮誇又巨大的粉色裝飾從肩膀、腰間一路延伸至地面。（歐新社）

在陽光普照的洛杉磯午後，好萊塢一線明星24日踏上美國演員工會獎（Screen Actors Guild Awards）紅地毯，展露迷人風采。

奧斯卡 頒獎典禮前出現許多時尚趨勢，今天再現美國演員工會獎紅毯，包括經典的黑白、寶石色調與金屬色等，當然還少不了浪漫又甜美的芭比 粉。

在時尚界，黑白是永恆的經典。

黃艾莉堪稱今晚時尚第一名。（美聯社）

憑藉Netflix影集「怒嗆人生」（Beef）獲獎的黃艾莉（Ali Wong）身著荷蘭設計師Iris van Herpen白色禮服，堪稱今晚時尚第一名。

艾美莉卡弗瑞娜以一襲拼接白色露肩垂墜的黑色迪奧禮服搭配鑽石項鍊。（美聯社）

2023年夏季大片「Barbie芭比」（Barbie）女星艾美莉卡弗瑞娜（America Ferrera）也選擇經典的黑白配，以一襲拼接白色露肩垂墜的黑色迪奧（Dior）禮服搭配鑽石項鍊，展現迷人氣質。

艾美莉卡弗瑞娜告訴E!網路：「感覺有點像公主，童話般的時刻。」

席琳娜白色禮服，展露姣好曲線。（路透）

葫蘆網（Hulu）「破案三人行」（Only Murders in the Building）女星席琳娜（Selena Gomez）則以白色凡賽斯（Versace）禮服現身，展露姣好曲線。

莉莉葛萊史東選穿紅色、多層流蘇的繞頸禮服。（路透）

憑藉「花月殺手」（Killers of the Flower Moon）獲得電影類最佳女主角獎的莉莉葛萊史東（Lily Gladstone）則選穿紅色、多層流蘇的繞頸禮服，氣質大方。

在「Barbie芭比」軋上一角的亞莉安娜格林布拉特（Ariana Greenblatt）穿著王薇薇（Vera Wang）無肩帶酒紅色天鵝絨禮服亮相，驚豔全場。

珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）一襲綴滿亮片的細肩帶開衩合身禮服，優雅動人。

對參加頒獎典禮的眾家女星來說，金色和銀色向來都是不錯的選擇。珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）一襲綴滿亮片的細肩帶開衩合身禮服，優雅動人。

瑪格蘿比連身短裙，浮誇又巨大的粉色裝飾從肩膀、腰間一路延伸至地面。（美聯社）

瑪格蘿比（Margot Robbie）選穿義大利 精品Schiaparelli黑色貼身連身短裙，浮誇又巨大的粉色裝飾從肩膀、腰間一路延伸至地面。