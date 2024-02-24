演員工會獎／「奧本海默」抱走男主、男配、群戲3大獎
第30屆美國演員工會獎頒獎典禮24日在洛杉磯舉行，曾演出「妙女郎」（Funny Girl）、「一個明星的誕生」（A star is born）等經典電影的歌手、演員和導演芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）獲頒終身成就獎。
電影類由「奧本海默」獲最佳群戲、男主、男配三項大獎，劇集劇情類「繼承之戰」、「王冠」、「最後生還者」均有斬獲，「大熊餐廳」、「怒嗆人生」繼續橫掃頒獎季。
以下為主要得獎名單
電影類
最佳群戲
「奧本海默」（Oppenheimer）
最佳女主角
莉莉葛萊史東（Lily Gladstone）／「花月殺手」（Killers of the Flower Moon）
最佳男主角
席尼墨菲（Cillian Murphy）／「奧本海默」（Oppenheimer）
最佳女配角
達芬喬伊藍道夫（Da'Vine Joy Randolph）／「保留者」（The Holdovers）
最佳男配角
小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）／「奧本海默」（Oppenheimer）
最佳特技群戲
「不可能的任務：致命清算」（Mission: Impossible – Dead Reckoning ）
劇集類
劇情最佳群戲
「繼承之戰」（Succession）
劇情最佳女演員
伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki）／「王冠」（The Crown）
劇情最佳男演員
佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal）／「最後生還者」（The Last of Us）
喜劇最佳群戲
「大熊餐廳」（The Bear）
喜劇最佳女演員
艾尤伊蒂柏利（Ayo Edebiri）／「大熊餐廳」（The Bear）
喜劇最佳男演員
傑瑞米艾倫懷特（Jeremy Allen White）／「大熊餐廳」（The Bear）
電視電影/限定劇最佳女演員
黃艾莉（Ali Wong）／「怒嗆人生」（Beef）
電視電影/限定劇最佳男演員
史蒂芬．元（Steven Yeun）／「怒嗆人生」（Beef）
最佳特技群戲
「最後生還者」（The Last of Us）
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