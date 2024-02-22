為「沙丘2」大比手指愛心 「甜茶」抓住韓粉的心
好萊塢當紅小生「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）與深受年輕人歡迎的時尚女偶像辛蒂亞（Zendaya），前進首爾宣傳「沙丘：第二部」（英語：Dune: Part Two），不只穿南韓首席設計師Juun.J 的品牌情侶裝出席記者會，面對鎂光燈更大比手指愛心，抓住當地粉絲的心。
「沙丘：第二部」即將在全球各地上映，在南韓擁有一批號稱「沙丘親親」（Dune Chinja）的死忠影迷，對於提摩西夏勒梅和辛蒂亞的到來興奮不已，辛蒂亞笑道：「連我媽都不可能這麼熱情迎接我。」提摩西夏勒梅則幽默表示：「我從一個賣巧克力的人，跑到外太空，對大軍發號施令…」拿上一部熱賣的「旺卡」（Wonka）和「沙丘」做連結。
片中提摩西夏勒梅與辛蒂亞大演浪漫對手戲，彼此間卻卡著一個和提摩西夏勒梅政治聯姻的名義正宮，愛恨關係更錯綜複雜，而金球獎、英國影藝學院電影獎雙料影帝奧斯汀巴特勒（Austin Butler）則扮演最新大反派，與提摩西夏勒梅拚得你死我活，第一次見面就要大打出手，為此奧斯汀巴特勒也增加體重，讓自己看來更勇猛健壯。
記者會上兩位當紅小生並無火藥味，提摩西夏勒梅還大讚奧斯汀巴特勒為戲付出很多，海報上幾乎認不太出來，讓他們也被激發到想要做得更好。不同於奧斯汀巴特勒在少年時就讀過「沙丘」的原著，辛蒂亞在演出之前並沒有太多了解，但她覺得經由導演丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）帶她認識了這個世界，反倒是很美麗的方式。
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