泰勒絲跟梅根「保持距離」拒絕上她的podcast節目

泰勒絲對於在演藝界的人際關係很謹慎。（路透資料照片）

樂壇當紅女王泰勒絲 (Taylor Swift)不僅讓新加坡被稱每場砸2、300萬美元爭取她獨家在當地舉辦東南亞的巡迴演出，也是明星名流都想結交的對象，但她的團隊態度很謹慎，連英國哈利 王子的妻子梅根 ，都碰了軟釘子。

梅根在還沒嫁進英國王室前，曾是好萊塢女星，照說和泰勒絲曾經是「同業」，又比對方再長幾歲，泰勒絲不至於不賞臉。英國王室特派員之一金賽史考菲爾德 (Kinsey Schofield)在電視訪談中透露，梅根力邀泰勒絲上她的podcast節目，還為此手寫信給泰勒絲表現誠意，媒體曾經拍到她出現在泰勒絲的演唱會上，金賽表示那也是梅根提早洩露消息給「時人」，讓他們知道她會去聽演唱會。可惜如此費盡苦心，泰勒絲的團隊最終還是婉拒。

其實理由也不難猜測，梅根與哈利和英國王室關係不佳，甚至小道消息都在傳日後將繼任王位的威廉王子，已經打定主意不會讓哈利有機會再回來，若是跟哈利與梅根走得近，就等於是得罪英國王室，對於自身在當地的演藝行情絕對會有影響，以泰勒絲目前的地位，犯不著為了梅根而讓自己在英國混不下去。