52歲仍是猛男 馬克華柏格挑凌晨操練6塊肌

馬克華柏格是年過半百依然勤加鍛練的模範。(取材自Instagram)

歐美紅星之中，年過半百仍然保有健壯肌肉的馬克華柏格（Mark Wahlberg），總是令人讚嘆體格之強健比起年輕代言名牌內褲時，幾乎沒有改變，他的好體態，背後也有相當多的堅持與鍛練。

馬克華柏格過往最拚的時候，半夜2點半就爬起床開始一整天的訓練，中間還會搭配休息與間歇斷食，現在他沒有那麼激烈，允許自己每天晚上7點半睡到半夜3點半到4點起床，稍微補充一些維他命之後，就開始鍛練，包括伏地挺身、用手撐地而雙腳以類似登山的步法原地前後跑動、波比跳、深蹲等，每一種都要練到，各自要進行一定的組數。

而在不同項目的練習之間，馬克華柏格也會加碼再做一定數量的伏地挺身，在這些徒手就能進行的鍛練之外，他亦會將重物扛在肩上蹲下、起立，把「舉重與深蹲」合而為一，算是一種重量訓練。當他想放輕鬆時，就會去游泳，雖然全身不用再緊繃，卻依舊是燃燒熱量的運動，他也喜歡打高爾夫球，很少真的讓自己閒下來，什麼都不動。這也就是為何他今年已52歲，他每一次跟老婆、小孩去海邊度假，總是能秀出大胸肌與6塊腹肌。