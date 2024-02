「暮光女」新封面伸手摸進褲襠被罵噁心 她卻說很開心

在「暮光之城」系列後,走出自己新形象的克莉絲汀史都華(Kristen Stewart),因為在最新「滾石」雜誌封面上的大膽演出,引來熱烈討論,有人不能接受她穿著男性在運動時避免生殖器受傷所使用的護襠、還將手伸進去,感覺非常煽情,直呼「有點噁心」,她卻記者會上坦言自己對這些反應很開心。

這個引起熱議的封面,只見克莉絲汀史都華上身沒穿內衣、只披上皮背心,露出大片胸口,下身只有穿護襠,還把右手伸進去,感覺像是女性在做著類似男性才有的行為。她將之視為「對於性別刻板印象的顛覆」,近日她帶著新作前往柏林影展,記者會上還是被問到關於這封面的問題,答道:「女性的身體能挑起人們的各種欲望,而不只是異性戀的男性的專利,對這種現象,大家並不會覺得特別舒服,所以反而真的讓我很開心。」

“the existence of a female body thrusting any type of sexuality at you that’s not designed for exclusively straight males is something people are not super comfy”



and that’s why i say: f*ck that and THANK YOU kristen stewart, i LOVE you. pic.twitter.com/0TBqz5v83G