「暮光女」新封面伸手摸進褲襠被罵噁心 她卻說很開心

克莉絲汀史都華今年又有新片前往柏林影展。（路透）

在「暮光之城」系列後，走出自己新形象的克莉絲汀史都華(Kristen Stewart)，因為在最新「滾石」雜誌封面上的大膽演出，引來熱烈討論，有人不能接受她穿著男性在運動時避免生殖器受傷所使用的護襠、還將手伸進去，感覺非常煽情，直呼「有點噁心」，她卻記者會上坦言自己對這些反應很開心。

這個引起熱議的封面，只見克莉絲汀史都華上身沒穿內衣、只披上皮背心，露出大片胸口，下身只有穿護襠，還把右手伸進去，感覺像是女性在做著類似男性才有的行為。她將之視為「對於性別刻板印象的顛覆」，近日她帶著新作前往柏林影展，記者會上還是被問到關於這封面的問題，答道：「女性的身體能挑起人們的各種欲望，而不只是異性戀的男性的專利，對這種現象，大家並不會覺得特別舒服，所以反而真的讓我很開心。」

“the existence of a female body thrusting any type of sexuality at you that’s not designed for exclusively straight males is something people are not super comfy”



and that’s why i say: f*ck that and THANK YOU kristen stewart, i LOVE you. pic.twitter.com/0TBqz5v83G — ale. 🐉 (@swilsonstew) February 18, 2024

目前還與女編劇蒂倫梅爾在訂婚狀態的克莉絲汀，很滿意現在的生活，積極挑戰外界對於性別的刻板印象，或許有可能和一些商業大片錯身而過，她卻並不後悔。她在小品獨立製片的領域發展順遂，去年還受邀擔任柏林影展正式競賽單元的評審團主席，相較於以往主演「暮光之城」(Twilght)、「公主與狩獵者」（Snow White and the Huntsman)還會被抨擊演技，現在的她顯得更加自在。