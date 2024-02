「芭比」民選獎大勝 蘿比奪最佳電影女星

瑪格蘿比和「Barbie芭比」是全美民選獎的大贏家。(路透資料照片)

去年票房最佳大片「Barbie芭比 」(Barbie),雖然在英國影藝學院電影獎上空手而歸,可是在稍後宣布的全美民選獎得獎名單上大出鋒頭,一舉拿下最佳影片、最佳喜劇片2大奬,扮演芭比與肯尼的瑪格蘿比(Margot Robbie)、萊恩葛斯林(Ryan Gosling)也各自獲選為最佳電影女星、男星,證明「芭比」仍是廣大美國觀眾的最愛。

在「Barbie芭比」中飾演其中一位肯尼的劉思慕主持全美民選獎頒獎典禮,該片果真是得獎名單上的最大贏家。獲最佳動作片的是「飢餓遊戲:鳴鳥與游蛇之歌」(The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes),該片女主角瑞秋塞格勒(Rachel Zegler)也獲選為最佳動作片明星,打敗基努李維(Keanu Reeves)、湯姆克魯斯(Thomas Cruise)等前輩巨星。

而樂壇天之驕女泰勒絲 (Taylor Swift)不愧是全美民眾最著迷的巨星,一人拿下最佳女歌手、最佳流行歌手、最佳社群名人等獎,她的「時代」巡迴演唱會也得到最佳巡演獎。目前和泰勒絲熱戀中的美式足球 名將崔維斯凱爾西,則得到最佳運動員,可見這段感情讓男女雙方聲勢都達到巔峰。「防彈少年團」柾國單飛出輯得到最佳男歌手、「Stray Kids」得到最佳團體/重唱,顯然「韓流」在美國依舊強旺。