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「芭比」民選獎大勝 蘿比奪最佳電影女星

記者蘇詠智／綜合報導
瑪格蘿比和「Barbie芭比」是全美民選獎的大贏家。（路透資料照片）
瑪格蘿比和「Barbie芭比」是全美民選獎的大贏家。（路透資料照片）

去年票房最佳大片「Barbie芭比」(Barbie)，雖然在英國影藝學院電影獎上空手而歸，可是在稍後宣布的全美民選獎得獎名單上大出鋒頭，一舉拿下最佳影片、最佳喜劇片2大奬，扮演芭比與肯尼的瑪格蘿比（Margot Robbie）、萊恩葛斯林(Ryan Gosling)也各自獲選為最佳電影女星、男星，證明「芭比」仍是廣大美國觀眾的最愛。

在「Barbie芭比」中飾演其中一位肯尼的劉思慕主持全美民選獎頒獎典禮，該片果真是得獎名單上的最大贏家。獲最佳動作片的是「飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌」(The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes)，該片女主角瑞秋塞格勒(Rachel Zegler)也獲選為最佳動作片明星，打敗基努李維(Keanu Reeves)、湯姆克魯斯(Thomas Cruise)等前輩巨星。

而樂壇天之驕女泰勒絲(Taylor Swift)不愧是全美民眾最著迷的巨星，一人拿下最佳女歌手、最佳流行歌手、最佳社群名人等獎，她的「時代」巡迴演唱會也得到最佳巡演獎。目前和泰勒絲熱戀中的美式足球名將崔維斯凱爾西，則得到最佳運動員，可見這段感情讓男女雙方聲勢都達到巔峰。「防彈少年團」柾國單飛出輯得到最佳男歌手、「Stray Kids」得到最佳團體／重唱，顯然「韓流」在美國依舊強旺。

電視類方面贏家有「最後生還者」佩卓帕斯卡、「晨間直播秀」珍妮佛安妮絲頓、「大熊餐廳」傑瑞米艾倫懷特等。

柾國獲全美民選奬最佳男歌手。（路透資料照片）
柾國獲全美民選奬最佳男歌手。（路透資料照片）

芭比 泰勒絲 足球

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