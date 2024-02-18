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全美民選獎「芭比」奪2大獎 BTS柾國最佳男歌手

記者蘇詠智／即時報導
瑪格蘿比和「Barbie芭比」是全美民選獎的大贏家。（路透資料照片）
瑪格蘿比和「Barbie芭比」是全美民選獎的大贏家。（路透資料照片）

去年票房最佳大片「芭比」(Barbie)，雖然在英國影藝學院電影獎上空手而歸，可是在稍後宣布的全美民選獎得獎名單上大出風頭，一舉拿下最佳影片、最佳喜劇片2大奬，扮演芭比與肯尼的瑪格蘿比(Margot Robbie)、萊恩葛斯林(Ryan Gosling)也各自獲選為最佳電影女星、男星，證明「芭比」仍是廣大美國觀眾的最愛。

在「芭比」中飾演其中一位肯尼的劉思慕主持全美民選獎頒獎典禮，該片果真是得獎名單上的最大贏家。獲最佳動作片的是「飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌」（The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes），該片女主角瑞秋塞格勒(Rachel Zegler)也獲選為最佳動作片明星，打敗基努李維(Keanu Reeves)、湯姆克魯斯（Tom Cruise）等前輩巨星。

泰勒絲獲全美民選奬最佳女歌手等多項獎。（路透資料照片）
泰勒絲獲全美民選奬最佳女歌手等多項獎。（路透資料照片）

崔維斯凱爾西拿下全美民選奬最佳運動員大獎。（路透資料照片）
崔維斯凱爾西拿下全美民選奬最佳運動員大獎。（路透資料照片）

而樂壇天之驕女泰勒絲(Taylor Swift)不愧是全美民眾最著迷的巨星，一人拿下最佳女歌手、最佳流行歌手、最佳社群名人等獎，她的「時代」巡迴演唱會也得到最佳巡演獎。目前和泰勒絲熱戀中的美式足球名將崔維斯凱爾西(Travis Kelce)，則得到最佳運動員，可見這段感情讓男女雙方聲勢都達到巔峰。

「防彈少年團」柾國單飛出輯得到最佳男歌手、「Stray Kids」得到最佳團體／重唱，顯然「韓流」在美國依舊強旺。

柾國獲全美民選奬最佳男歌手。（路透資料照片）
柾國獲全美民選奬最佳男歌手。（路透資料照片）

電視類方面贏家有「最後生還者」（The Last of Us）佩卓帕斯卡( Pedro Pascal)、「晨間直播秀」（The Morning Show）珍妮佛安妮絲頓(Jennifer Aniston)、「大熊餐廳」（The Bear）𠎀瑞米艾倫懷特(Jeremy Allen Whit)等。

芭比 泰勒絲 足球

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