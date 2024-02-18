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老哥要出書 「假面甜心」羅勃茲不淡定了

記者蘇詠智／綜合報導
茱莉亞羅勃茲銀幕上甜美，私下脾氣可不小。（路透資料照片）
茱莉亞羅勃茲銀幕上甜美，私下脾氣可不小。（路透資料照片）

明星的銀幕形象可能跟本人的私下的性格相差十萬八千里，靠著一連串愛情喜劇片受到觀眾歡迎的茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts），早就被傳是「假面甜心」許久，很多難搞又不親切的傳聞，尤其是在她情緒不好的時候，更容易對身旁的人發飆，旁人沒有看懂她的臉色，就要承受她脾氣爆發的後果。

根據專門報導明星八卦的Radar網站，茱莉亞同樣身為藝人的哥哥艾瑞克羅勃茲（Eric Roberts），準備要推出個人回憶錄「失控列車：我到目前為止的人生」（直譯），將他從影生涯中最為人熟知、讓他提名奧斯卡最佳男配角的電影「滅」的英文片名「Runaway Train」嵌入其中，內容當然會包括過去人生裡和家人的愛恨衝突，尤其他曾經因為沉淪毒海導致演藝事業一落千丈，初出道時還要靠他拉拔的妹妹茱莉亞，突然成了影壇天后，反而是他再難回到當紅搶手的位子，兩人也曾有很多年關係非常不佳，直到艾瑞克恢復清醒後，才放下舊怨。

由於茱莉亞對個人隱私看得非常重，一聽到艾瑞克要出書就很緊張，儘管艾瑞克保證不會在書裡把她寫得太難看，她還是感到壓力很大，而且這陣子情緒都不好，當她情緒不好，就表示身旁的人又要倒楣了，一點點小事都會讓她大爆炸，恐怕只能等艾瑞克的書上市之後，她讀完所有內容，才能放下心。

艾瑞克羅勃茲要出回憶錄，卻惹得巨星妹妹不開心。（路透資料照片）
艾瑞克羅勃茲要出回憶錄，卻惹得巨星妹妹不開心。（路透資料照片）

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