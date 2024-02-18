老哥要出書 「假面甜心」羅勃茲不淡定了

茱莉亞羅勃茲銀幕上甜美，私下脾氣可不小。（路透資料照片）

明星的銀幕形象可能跟本人的私下的性格相差十萬八千里，靠著一連串愛情喜劇片受到觀眾歡迎的茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts），早就被傳是「假面甜心」許久，很多難搞又不親切的傳聞，尤其是在她情緒不好的時候，更容易對身旁的人發飆，旁人沒有看懂她的臉色，就要承受她脾氣爆發的後果。

根據專門報導明星八卦的Radar網站，茱莉亞同樣身為藝人的哥哥艾瑞克羅勃茲（Eric Roberts），準備要推出個人回憶錄「失控列車：我到目前為止的人生」（直譯），將他從影生涯中最為人熟知、讓他提名奧斯卡 最佳男配角的電影「滅」的英文片名「Runaway Train」嵌入其中，內容當然會包括過去人生裡和家人的愛恨衝突，尤其他曾經因為沉淪毒海導致演藝事業一落千丈，初出道時還要靠他拉拔的妹妹茱莉亞，突然成了影壇天后，反而是他再難回到當紅搶手的位子，兩人也曾有很多年關係非常不佳，直到艾瑞克恢復清醒後，才放下舊怨。