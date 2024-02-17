我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

孩子從學校帶回病毒染全家 華人家長1個月感冒4次

27歲無證客販毒屢次被捕 這次法官不准他交保候傳

奧斯卡賭盤風向變 「滯留生」爭影帝成黑馬

記者蘇詠智／綜合報導
「滯留生」保羅賈麥提在奧斯卡影帝勝出的希望也頗濃。(美聯社)
「滯留生」保羅賈麥提在奧斯卡影帝勝出的希望也頗濃。(美聯社)

第96屆奧斯卡金像獎只剩不到1個月就要舉行頒獎典禮，根據目前賭盤行情，「奧本海默」（Oppenheimer）克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）、「滯留生」（The Holdovers）達芬喬伊藍道夫（Da'Vine Joy Randolph）分別獲得最佳導演、女配角的氣勢最被看好，小勞勃道尼(Robert John Downey Jr.)以「奧本海默」拿下最佳男配角的機率亦高，倒是在影帝與影后大戰，仍呈現兩強對決的膠著狀態。

「滯留生」達芬喬伊藍道夫獲奧斯卡最佳女配角幾乎十拿九穩。(美聯社)
「滯留生」達芬喬伊藍道夫獲奧斯卡最佳女配角幾乎十拿九穩。(美聯社)

去年在全球總票房逼近10億美元的「奧本海默」，奧斯卡上提名13項，領先其他對手，賭盤行情也明顯比其他入圍片都高出一籌，但行情次之的「可憐的東西」，卻在獎項分析家的預測還不敵聲勢逐漸攀高的「滯留生」，已經退到第3位。

「奧本海默」席尼墨菲是奧斯卡賭盤中最被看好的準影帝。(美聯社)
「奧本海默」席尼墨菲是奧斯卡賭盤中最被看好的準影帝。(美聯社)

「滯留生」挾保羅賈麥提（Paul Giamatti）在評論家選擇獎稱帝的氣勢，嚴重威脅本來較受看好的「奧本海默」，尤其最佳男主角之爭，「奧本海默」席尼墨菲(Cillian Murphy)在最新賭盤行情雖然還是冠軍，和保羅賈麥提的差距卻已大幅拉近，而獎項分析家的預測中，兩人更幾乎無分軒輊，是本屆重要大獎纏鬥最激烈的一項。

最佳女主角依舊被認為是「可憐的東西」(Poor Things)艾瑪史東(Emma Stone)和「花月殺手」(Killers of the Flower Moon)莉莉葛萊史東(Lily Gladstone)的戰爭，賭盤行情與獎項分析家的預測都還是艾瑪的勝算略高於莉莉，隨時有翻轉的可能。男女配角小勞勃道尼與達芬喬伊藍道夫皆廣受各方看好，要是旁人勝出，都稱得上爆冷門。

奧本海默 奧斯卡 入圍

上一則

小花同是客串賀歲片 楊紫打贏趙麗穎

下一則

票房不如預期 劉德華「紅毯先生」撤檔

延伸閱讀

奧斯卡競爭白熱化 影帝戰況最膠著 兩強聲勢無分軒輊

奧斯卡競爭白熱化 影帝戰況最膠著 兩強聲勢無分軒輊
奧斯卡一步之遙？「奧本海默」諾蘭獲美導演工會獎

奧斯卡一步之遙？「奧本海默」諾蘭獲美導演工會獎
拍「奧本海默」激情戲…攝影機突然壞掉 佛蘿倫絲忙遮點尬聊

拍「奧本海默」激情戲…攝影機突然壞掉 佛蘿倫絲忙遮點尬聊
小勞勃道尼慶幸31年前沒得奧斯卡影帝 否則更墮落？

小勞勃道尼慶幸31年前沒得奧斯卡影帝 否則更墮落？

熱門新聞

游本昌在中國電視劇年度盛典獲得「終身成就藝術家」。(取材自微博)

「繁花」劇終人未散…胡歌、陳龍養老院探望91歲「爺叔」

2024-02-12 20:33
謝玲玲搭乘的遊艇上直升機停機坪。（取材自Instagram）

從童星變港富婆 曬豪華遊艇上直升機停機坪

2024-02-08 06:34
郭羨妮罕見曬出和老公的同框照。圖／摘自IG

最美港姐拒豪門嫁窮小子13年 真實婚姻現況曝光

2024-02-14 10:09
圖／擷自instagram

Twice子瑜終於站C位 回歸美照黑絲襪+絕對領域美翻

2024-02-15 12:17
(取自新華社)

她終於露面了「先增重40斤再減100斤」網友大受震撼

2024-02-10 20:38
白敬亭(左起)、魏大勛、魏晨在春晚表演「上春山」。(取材自微博)

白敬亭春晚表演「霸占C位」惹議… 魏大勛機智救場被讚爆

2024-02-12 21:31

超人氣

更多 >
趙安吉之死…車子怎會掉進池塘？急救中心這麼說

趙安吉之死…車子怎會掉進池塘？急救中心這麼說
每年調兩次時鐘實在惱人 拒絕日光節約時間再添一州

每年調兩次時鐘實在惱人 拒絕日光節約時間再添一州
「戰狼」吳京驚傳染愛滋 網友捕獲他真實狀態

「戰狼」吳京驚傳染愛滋 網友捕獲他真實狀態
泰勒絲逃過死劫 捐10萬美元給堪薩斯槍擊案受害者

泰勒絲逃過死劫 捐10萬美元給堪薩斯槍擊案受害者
怕吃太多碳水所以不碰麵？這樣處理就能健康吃

怕吃太多碳水所以不碰麵？這樣處理就能健康吃