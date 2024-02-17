奧斯卡賭盤風向變 「滯留生」爭影帝成黑馬

「滯留生」保羅賈麥提在奧斯卡影帝勝出的希望也頗濃。(美聯社)

第96屆奧斯卡 金像獎只剩不到1個月就要舉行頒獎典禮，根據目前賭盤行情，「奧本海默 」（Oppenheimer）克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）、「滯留生」（The Holdovers）達芬喬伊藍道夫（Da'Vine Joy Randolph）分別獲得最佳導演、女配角的氣勢最被看好，小勞勃道尼(Robert John Downey Jr.)以「奧本海默」拿下最佳男配角的機率亦高，倒是在影帝與影后大戰，仍呈現兩強對決的膠著狀態。

「滯留生」達芬喬伊藍道夫獲奧斯卡最佳女配角幾乎十拿九穩。(美聯社)

去年在全球總票房逼近10億美元的「奧本海默」，奧斯卡上提名13項，領先其他對手，賭盤行情也明顯比其他入圍 片都高出一籌，但行情次之的「可憐的東西」，卻在獎項分析家的預測還不敵聲勢逐漸攀高的「滯留生」，已經退到第3位。

「奧本海默」席尼墨菲是奧斯卡賭盤中最被看好的準影帝。(美聯社)

「滯留生」挾保羅賈麥提（Paul Giamatti）在評論家選擇獎稱帝的氣勢，嚴重威脅本來較受看好的「奧本海默」，尤其最佳男主角之爭，「奧本海默」席尼墨菲(Cillian Murphy)在最新賭盤行情雖然還是冠軍，和保羅賈麥提的差距卻已大幅拉近，而獎項分析家的預測中，兩人更幾乎無分軒輊，是本屆重要大獎纏鬥最激烈的一項。

最佳女主角依舊被認為是「可憐的東西」(Poor Things)艾瑪史東(Emma Stone)和「花月殺手」(Killers of the Flower Moon)莉莉葛萊史東(Lily Gladstone)的戰爭，賭盤行情與獎項分析家的預測都還是艾瑪的勝算略高於莉莉，隨時有翻轉的可能。男女配角小勞勃道尼與達芬喬伊藍道夫皆廣受各方看好，要是旁人勝出，都稱得上爆冷門。