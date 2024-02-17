變形金剛首代女主角大變形 整過頭像性愛娃娃

梅根福克斯(右一)自己發布和泰勒絲(左二)合照正常光線版本，反駁整形。（取材自Instagram）

「變形金剛」首代女主角梅根 福克斯（Megan Fox），自己都嚴重「變形」？近日網上瘋傳她在美式足球「超級盃」和泰勒絲 （Taylor Swift）的合照，網友卻直呼她把臉都整壞掉，變得跟過去有很大的差別，調侃37歲的她卻想裝21歲，反而看起來更可怕，氣得她也在社群網站上發布照片來反駁，不料引來更多的批評。

梅根福克斯因為主演首兩集「變形金剛」（Transformers），成為廣大觀眾心目中的性感女神，只是近來就算在公開場合還是服裝清涼、大秀胴體，外界注意力卻常在她的臉上，認為她長得愈來愈不像過去的樣子，雖說藝人整形稀鬆平常，可是整得太過頭，還是會受到議論。

梅根和泰勒絲合照公開後，網友反應超熱烈，無奈諷刺的聲音大過支持，連梅根自己都受不了，趕快發出在正常光線下的版本，寫道：「我的天，大家來瞧瞧我看起來有多麼的不一樣…結果只是張光線昏暗的手機照片，讓我看來像烏克蘭 的充氣娃娃，事實上我是看來像那些你只能在日本買到，超級貴、超逼真的矽膠性愛娃娃。」