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泰勒絲演唱會紀錄片 創全球近3億票房

記者陳建嘉╱綜合報導
泰勒絲(右)在超級盃賽後擁吻拿下冠軍的男友崔維斯凱爾西，引爆話題。(美聯社)
泰勒絲(右)在超級盃賽後擁吻拿下冠軍的男友崔維斯凱爾西，引爆話題。(美聯社)

34歲樂壇天后泰勒絲(Taylor Swift)去年推出演唱會紀錄片「Taylor Swift The Eras Tour」，全球締造2.61億美元佳績，這段極高規格的聲光表演，將在3月15日於Disney+獨家上線，泰勒絲也已在Instagram公布此事，直呼「棒呆了」。

泰勒絲去年推出「Taylor Swift The Eras Tour」引爆全球話題，除了未曾公開的表演片段之外，更找來曾打造BTS防彈少年團、「怪奇比莉」(Billie Eilish)等演唱會紀錄片的導演山姆弗倫奇(Sam Wrench)執導。

因為泰勒絲正與美式足球球星崔維斯凱爾西(Travis Kelce)交往，接連提升男友參賽的超級盃收視率，尤其是賽後的「一吻定江山」更在網路上引爆話題。外媒指出，自從泰勒絲時常出席賽事之後，收看比賽的18至24歲的女性比去年增長了24％，12歲至17歲的女性也比去年多了11％，廣告商更是獲益良多。

泰勒絲近期陸續在東京、新加坡開唱，卻從未赴台演出，高雄市長陳其邁日前在西洋情人節這天，貼出黃色小鴨的影片就選用泰勒絲的歌曲「Love Story」，讓網友忍不住問「是不是在暗示什麼？」對於大家期待，陳其邁則是以眼冒愛心的表情圖案回應，讓人好奇泰勒絲是否有望赴台舉辦演唱會？對此陳其邁稍後表示，自己也是泰勒絲歌迷，「這個純屬巧合」。

泰勒絲 新加坡 超級盃

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