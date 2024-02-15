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坎城影后茱麗葉脫稿演出獻吻 突襲「分手20多年」舊愛

記者陳建嘉／即時報導
「火上鍋」由班諾馬吉梅和茱麗葉畢諾許主演。(圖／海鵬提供)
「火上鍋」由班諾馬吉梅和茱麗葉畢諾許主演。(圖／海鵬提供)

金獅獎名導陳英雄執導新片「火上鍋」找來坎城影帝班諾馬吉梅(Benoit Magimel)、影后茱麗葉畢諾許(Juliette Binoche)浪漫演出。班諾在片中狂吐金句，大撩茱麗葉，尤其凝視她用餐時的神來一句：「『進食』在妳身上如此美不勝收」，獲讚是「年度最浪漫告白」。

該片改編自知名美食小說「美食家的生活與激情」，不僅情感動人，片中美食更讓觀眾垂涎欲滴。班諾在電影裡飾演有「美食界拿破崙」之稱的多丹布方，和茱麗葉飾演的女廚師尤金妮上演烹飪與愛情故事。

班諾在電影裡優雅迷人，精湛的廚藝能與茱麗葉靈犀相通，兩人展現的烹飪藝術過程，宛如人與人之間的情感調味，道出對生命的愛與自由。戲外是舊情人的兩人即使分手依然維持朋友關係，演出的好默契感染全場，讓大家每天都能順利收工、準時大快朵頤。

有趣的是，班諾演出該片其實是臨陣受命，但廚藝本就精湛的他，僅以半天練習就上陣演出，還每顆鏡頭都精準到位，讓導演陳英雄滿意得不得了。而班諾和茱麗葉在片中情感濃厚，當班諾演出最後一場「散步聊天」的殺青戲時，茱麗葉竟突然脫稿演出，轉身親吻了他，讓他又驚又喜。

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