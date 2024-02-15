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新片預告破點閱紀錄 死侍自稱「漫威救世主」

記者陳建嘉／綜合報導
萊恩雷諾斯（後）、休傑克曼相隔15年再度合作，一起演出「死侍與金鋼狼」。（取材自IMDb）
萊恩雷諾斯（後）、休傑克曼相隔15年再度合作，一起演出「死侍與金鋼狼」。（取材自IMDb）

萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）主演漫威大片「死侍與金鋼狼」（Deadpool & Wolverine）將於7月上映，日前預告公布首日24小時內，締造3.65億點閱觀看數，成為有史以來首日觀看量最高的預告，打敗「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home）昔日3.55億點閱成績，相較近期漫威電影表現不彰，難怪萊恩都在預告發豪語、自稱「漫威救世主」。

「死侍與金鋼狼」是「死侍」的第3部電影，也是該系列正式加入迪士尼宇宙的首部作品，並找來休傑克曼（Hugh Jackman）再度扮演「金鋼狼」，象徵「X戰警」正式回歸漫威懷抱。而「死侍」前兩集深受觀眾喜愛的鋼人、青少女彈頭、雪緒以及X特攻隊，也都在首支前導預告中現身。

「怪奇物語」蜜莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）因主演Netflix多部影劇，被譽為「Netflix女兒」，由她主演的最新電影「少女鬥惡龍」（Damsel），日前曝光正式預告，蜜莉芭比布朗在片中化身公主戰士與凶猛惡龍搏鬥，米莉表示：「她是個不需要被拯救的少女，但她用多種方式試圖拯救自己，劇中故事會顛覆想像」。

蜜莉芭比布朗在「鬥惡龍」中，原本計畫嫁給英俊王子，卻赫然發現由「紙牌屋」（House of Cards）羅蘋萊特（Robin Wright）掌管的王室，打算拿她活人獻祭、償還欠下的債，而此前已有不少少女跟她有相同遭遇，蜜莉芭比布朗勢必將透過才智與意志過關斬將，霸氣說：「這將成為你們王國的最後終點」。

芭比 漫威 Netflix

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