「花邊教主」消瘦脫髮否認生病 ：這就是我的臉

蜜雪兒雀柏格健康狀況讓網友憂心。(取材自Instagram)

女星蜜雪兒 雀柏格（Michelle Trachtenberg）童星出道，出演過「魔法奇兵／捉鬼者巴菲」（Buffy the Vampire Slayer）、「花邊教主」（Gossip Gir）經典美劇 為人熟知。不過她年初在社群平台分享合照，臉部變化讓網友直問：「你還好嗎？」擔憂她健康出狀況。

照片中蜜雪兒雀柏格顴骨突出顯得消瘦，還可看到髮線前方露出頭皮，似乎掉髮有點嚴重，更有不少網友指出她眼白泛黃，紛紛留言詢問「你看起來生病了？」、「去看醫生了嗎？你看起來好像有黃疸」。

網友強調並非是批評她的長相，點出她「眼泛黃、掉髮、臉頰凹陷」，認為這並非是38歲健康的模樣，建議她檢查賀爾蒙、自體免疫，或是肝臟方面的問題，還表示若第一次檢查沒查出問題，最好再做一次。

而蜜雪兒雀柏格顯然看到了網友的關心留言，她曬出自拍，直言：「這就是我的臉，沒有營養不良，沒有問題」，有網友看她表態，也支持她，直言她已經快要40歲了，嬰兒肥隨著年紀漸長消失，正常人就是這樣，力挺蜜雪兒雀柏格「沒有整容，沒有生病」，稱她只是優雅地變老，不可能永遠都是「巴菲」中那個青春小妹。

不過蜜雪兒雀柏格雖已親自回應表示自己的臉沒有問題，但大部分網友仍覺得她看起來像是生病了，特別指出「眼白泛黃」為一大警訊，表示是真的關心她健康狀況，不是惡評。