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超級盃表演差點跌倒 亞瑟小子傳再婚6年女友

世界新聞網／輯
亞瑟小子在超級盃中場表演上秀溜冰技巧，卻差點跌倒。(取材自NFL影片截圖)
亞瑟小子在超級盃中場表演上秀溜冰技巧，卻差點跌倒。(取材自NFL影片截圖)

超級盃在拉斯維加斯落幕，今年中場表演嘉賓亞瑟小子(Usher)慘被台下觀眾泰勒絲(Taylor Swift)搶盡風頭，他穿著滾軸溜冰鞋表演，又幾乎失足跌倒，直到表演完爆出他跟女友已登記結婚的喜訊，總算掙回不少討論度。

綜合媒體報導，45歲的亞瑟小子擔任中場表演嘉賓，先以「Caught Up」打頭陣，再唱出「U Don't Have to Call」、「Superstar」等歌曲，獨唱「U Got It Bad」更即興脫掉上衣，露出健碩肌肉。

亞瑟小子身材保養不錯。（路透）
亞瑟小子身材保養不錯。（路透）

亞瑟小子更向已故流行曲天王麥可傑克森（Michael Jackson）致敬，刻意戴了一支白色手套，又大跳「月球漫步」（Moonwalk）。美中不足的是，當亞瑟小子穿滾軸溜冰鞋從Black Eyed Peas成員will.i.am胯下穿過，起身時幾乎快要跌倒，幸好及時穩住身體，總算有驚無險。

亞瑟小子喜事不斷，除了擔任超級盃中場嘉賓，他也剛發行第9張專輯「Coming Home」，又跟交往6年的女友Jennifer Goicoechea低調完成喜事。兩人已於8日在拉斯維加斯登記結婚，早有一個3歲女兒跟2歲兒子子，這也是亞瑟小子第二段婚姻。

亞瑟小子是今年超級盃中場表演嘉賓。（路透）
亞瑟小子是今年超級盃中場表演嘉賓。（路透）

超級盃 泰勒絲

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