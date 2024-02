超級盃表演差點跌倒 亞瑟小子傳再婚6年女友

亞瑟小子在超級盃中場表演上秀溜冰技巧,卻差點跌倒。(取材自NFL影片截圖)

超級盃 在拉斯維加斯落幕,今年中場表演嘉賓亞瑟小子(Usher)慘被台下觀眾泰勒絲 (Taylor Swift)搶盡風頭,他穿著滾軸溜冰鞋表演,又幾乎失足跌倒,直到表演完爆出他跟女友已登記結婚的喜訊,總算掙回不少討論度。

綜合媒體報導,45歲的亞瑟小子擔任中場表演嘉賓,先以「Caught Up」打頭陣,再唱出「U Don't Have to Call」、「Superstar」等歌曲,獨唱「U Got It Bad」更即興脫掉上衣,露出健碩肌肉。

亞瑟小子身材保養不錯。(路透)

亞瑟小子更向已故流行曲天王麥可傑克森(Michael Jackson)致敬,刻意戴了一支白色手套,又大跳「月球漫步」(Moonwalk)。美中不足的是,當亞瑟小子穿滾軸溜冰鞋從Black Eyed Peas成員will.i.am胯下穿過,起身時幾乎快要跌倒,幸好及時穩住身體,總算有驚無險。

亞瑟小子喜事不斷,除了擔任超級盃中場嘉賓,他也剛發行第9張專輯「Coming Home」,又跟交往6年的女友Jennifer Goicoechea低調完成喜事。兩人已於8日在拉斯維加斯登記結婚,早有一個3歲女兒跟2歲兒子子,這也是亞瑟小子第二段婚姻。