酋長逆轉衛冕超級盃冠軍 泰勒絲衝下台熱吻球星男友

歌手泰勒絲(右)與男友、酋長隊球星凱爾西熱吻。(美聯社)

英國廣播公司（BBC）報導，美國國家美式足球聯盟（NFL ）冠軍戰「超級盃 」（Super Bowl）11日在拉斯維加斯開踢，由衛冕軍堪薩斯城酋長隊對決30年未嚐冠軍的舊金山49人隊，流行天后泰勒絲 順利從東京趕回來，見證球星男友凱爾西效力的酋長隊以25比22逆轉勝締造2連霸，賽後泰勒絲也衝下場送上熱吻。

天后泰勒絲去年9月認愛美足球星凱爾西以後愈戀愈高調，即使如火如荼進行「時代巡迴演唱會」仍多次現身NFL賽事為男友打氣。

今年凱爾西效力球隊堪薩斯城酋長再度打進超級盃，泰勒絲也不負眾望從10日東京站巡演趕回美國參加11日超級盃。

堪薩斯酋長上半場一度落後達10分，不過下半場回神追平比分，進入超級盃史上第2次延長賽，最後在比賽終了前完成達陣，逆轉擊敗舊金山49人，奪下隊史第4座超級盃，完成2連霸成績，這也是19年來首次有球隊成功衛冕。

獲勝後泰勒絲的喜悅之情溢於言表，頒發獎盃後不僅衝下台久久擁抱男友，更當眾獻上熱吻，羨煞眾人。