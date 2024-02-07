麥莉葛萊美獎髮型 造型師曝靈感來自一性感尤物

拉蔻兒薇芝的性感身段與誇張髮型同樣吸睛。(取材自IMDb)

過去幾年受到新冠肺炎疫情 衝擊，各大頒獎典禮的收視皆明顯下滑，然而近來似乎逐漸復甦。才剛結束的第66屆葛萊美獎頒獎，全美平均觀眾達1690萬人，幾乎是前年的890萬人再翻倍。除了今年入圍 者包括泰勒絲 、麥莉等超人氣偶像，吸引不少年輕觀眾收看外，娛樂界也都視為「回春」的好預兆。

獲得兩座大獎的麥莉（Miley Cyrus）是典禮上的焦點之一，她不但從走紅毯到兩次上台領獎，以及大秀勁歌熱舞，共換了5套服裝，每一套都走性感清涼路線，看得人目不轉睛。而她那膨大的搶眼髮型更意外引發討論，有人打趣稱很有1980年代銀幕硬漢寇特羅素（Kurt Russell）的感覺，也有人問：「該不會是致敬她的教母桃莉芭頓（Dolly Parton）？」還有人猜創意來源是出自曾以性感豔娃形象走紅的珍芳達（Jane Fonda）、尤其是她在「上空英雌」裡的髮型。