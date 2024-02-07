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麥莉葛萊美獎髮型 造型師曝靈感來自一性感尤物

記者蘇詠智／綜合報導
拉蔻兒薇芝的性感身段與誇張髮型同樣吸睛。(取材自IMDb)
拉蔻兒薇芝的性感身段與誇張髮型同樣吸睛。(取材自IMDb)

過去幾年受到新冠肺炎疫情衝擊，各大頒獎典禮的收視皆明顯下滑，然而近來似乎逐漸復甦。才剛結束的第66屆葛萊美獎頒獎，全美平均觀眾達1690萬人，幾乎是前年的890萬人再翻倍。除了今年入圍者包括泰勒絲、麥莉等超人氣偶像，吸引不少年輕觀眾收看外，娛樂界也都視為「回春」的好預兆。

獲得兩座大獎的麥莉（Miley Cyrus）是典禮上的焦點之一，她不但從走紅毯到兩次上台領獎，以及大秀勁歌熱舞，共換了5套服裝，每一套都走性感清涼路線，看得人目不轉睛。而她那膨大的搶眼髮型更意外引發討論，有人打趣稱很有1980年代銀幕硬漢寇特羅素（Kurt Russell）的感覺，也有人問：「該不會是致敬她的教母桃莉芭頓（Dolly Parton）？」還有人猜創意來源是出自曾以性感豔娃形象走紅的珍芳達（Jane Fonda）、尤其是她在「上空英雌」裡的髮型。

最後她的造型師才透露，除了「上空英雌」的珍芳達外，其實是受到另一位性感尤物拉蔻兒薇芝（Raquel Welch）的啟發。拉蔻兒從1960年代中後期開始走紅，電影裡的造型大都很清涼，她也曾經頂著一頭龐大的髮型，讓觀眾目光很難不被抓住。

曾走紅的銀幕硬漢寇特羅素也曾有這種膨大的髮型。(取材自IMDb)
曾走紅的銀幕硬漢寇特羅素也曾有這種膨大的髮型。(取材自IMDb)
桃莉芭頓是麥莉的教母，很早就有這樣誇張搶眼的髮型。(取材自IMDb)
桃莉芭頓是麥莉的教母，很早就有這樣誇張搶眼的髮型。(取材自IMDb)
麥莉出席本屆葛萊美獎典禮的髮型引起熱烈討論。（路透資料照片）
麥莉出席本屆葛萊美獎典禮的髮型引起熱烈討論。（路透資料照片）
「上空英雌」的珍芳達髮型也是創意來源之一。(取材自IMDb)
「上空英雌」的珍芳達髮型也是創意來源之一。(取材自IMDb)

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