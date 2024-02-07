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遭酸被「阿凡達」綁住 詹姆斯卡麥隆：為何不行？

記者陳建嘉／綜合報導
詹姆斯卡麥隆直言想拍到「阿凡達7」。(圖／迪士尼提供)
詹姆斯卡麥隆直言想拍到「阿凡達7」。(圖／迪士尼提供)

詹姆斯卡麥隆（James Cameron）執導「阿凡達」（Avatar）系列、「鐵達尼號」（Titanic）締造影史冠軍票房紀錄，目前他正在緊鑼密鼓籌備「阿凡達3」，近期接受「時人」雜誌訪問發下豪語，說自己會一路拍到「阿凡達7」，被粉絲質疑是否已被「阿凡達」系列綁住？他對此反而回應「為什麼不行？」

卡麥隆提到有些粉絲認為他已被「阿凡達」系列綁住，希望他可以拍一些其他電影，不過卡麥隆對此不以為然，「人們總是問我，為何你現在一直在拍同一類型，但為什麼喬治盧卡斯（George Lucas）一直在做同樣的事情『星際大戰』（Star Wars），為什麼金羅登貝瑞（Gene Roddenberry）一直在做同樣的事情『星際迷航記』（Star Trek）？那是因為你的作品與人們產生了連結，所以為什麼要浪費呢？為什麼要重新去做另外的可能與觀眾無法共鳴的東西呢？」

此外，卡麥隆雖表示自己已經構思到「阿凡達7」，更說因為擔心自己這輩子可能無法拍完，不過他已經寫完5集電影的劇本，「我們對目前所做的東西樂在其中，我們熱愛著，而且我們能與非常優秀的人們合作」，至於「阿凡達4」、「阿凡達5」仍會由他執導。

而外傳的熱門電影「艾莉塔：戰鬥天使2」（Alita: Battle Angel）雖然從未確定開拍，不過他與製片好友強藍道一直對此保持樂觀，只是目前看來，導演可能還要另尋他人。

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