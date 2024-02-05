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找女友像購物？名導爆料李奧納多看「維密型錄」選妃

記者蘇詠智／即時報導
李奧納多狄卡皮歐被導演撞見在等戲空檔，翻看性感女性內衣型錄。(取材自IMDb)
李奧納多狄卡皮歐被導演撞見在等戲空檔，翻看性感女性內衣型錄。(取材自IMDb)

曾經是萬千女性夢中情人的李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio），今年即將進入50歲這個重要的里程碑，然而他對年輕美艷模特兒的喜好絲毫未改，也挺堅持只跟年紀小自己快一半的女生約會，並且絕對不會跟結婚，寧可跟滿25歲的小女友們談分手，也不願意被套牢。驚人的是，他這樣的戀愛模式，差不多快20年前就已是如此，而他如何找到感興趣的約會對象？「維多利亞的秘密」(Victoria's Secret)型錄竟然是重要參考之一。

根據曾和李奧納多狄卡皮歐合作過「血鑽石」（Blood Diamond）的導演艾德華齊威克（Edward Zwick），最近出了新書，裡面透露在拍攝該片時，有一回見到李奧納多坐在椅子上等著要拍他的鏡頭，打發時間的方法居然是拿著「維多利亞的秘密」型錄在那邊翻著。他好奇問道：「你在幹嘛？」該片女主角珍妮佛康納莉（（Jennifer Connelly）就坐在李奧納多的旁邊，頭都沒抬起來直接說道：「購物啊。」身為男性的李奧納多自然不可能會需要去購買那些性感的女性內衣，但型錄裡展示那些性感清涼服飾的女模特兒們，才是他注意的目標。

當年李奧納多狄卡皮歐的緋聞女友吉賽兒邦臣（Gisele Bündchen），剛好正是「維多利亞的秘密」主打的「天使」之一，和李奧納多也差不多交往到「血鑽石」要推出前就分手，李奧納多是否將當初在片場翻閱的型錄裡的其他辣模一一約了出來？就要等有心人去仔細比對了。對於艾德華齊威克這點爆料，李奧納多方面暫時沒有任何回應。

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