好萊塢假面甜心？安海瑟薇舊影片「拒絕簽名」被點名

安海瑟薇很難撕掉「假面甜心」的標籤。（路透資料照片）

明星銀幕上的形象與本人的性格可能有天壤之別，好萊塢 不乏被視為「假面甜心」的女星，各有讓人難以恭維之處：茱莉亞羅勃茲(Julia Roberts)私下充滿天后氣焰並不好伺候，葛妮絲派楚(Gwyneth Paltrow)則是被寵壞的大小姐，安海瑟薇(Anne Hathaway)也曾經事業太順遂得了「大頭病」，就算現在已成熟不少，還是有酸民覺得她一舉一動都超假。

近日一支安海瑟薇前年在羅馬出席精品活動時的短片，在社群網站 上廣為流傳，她對眾多等著跟她合照或要簽名的粉絲喊話，要大家先冷靜、別騷動，接著表示無法跟他們一一合照，但她會站著揮手向大家致意，讓他們至少能拍到她本人的清晰影像，她也不會簽名，因為在場人數太多了。談話中她不時夾雜義大利 語拉近彼此距離，又用義大利語說了「我很抱歉」，試圖安撫粉絲們的心情。

網友對此意見兩極，有人認為安海瑟薇這一次表現算是有禮貌，因為她大可不必理會他們就轉身離開，但有人覺得她態度就是高高在上，而且講一堆話的時間已經可以去拍合照跟簽名，實在又沒禮貌又假裝客氣。

葛妮絲派楚常被看成嬌生慣養大小姐，並不很討喜。（路透資料照片）

相較於安海瑟薇只是曾被選為「好萊塢最討厭的女星」，葛妮絲幾乎整個演藝生涯都在這種榜單上難以脫身，她出身演藝世家，史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)是她的教父，入行後一帆風順，早就讓很多人眼紅，偏偏她又常是滿不在乎的態度，倘若不是後來在廣受歡迎的漫威英雄片扮演要角，形象恐怕很難洗白。

茱莉亞羅勃茲曾是2500萬元片酬的天后，沒有人敢違逆她，大家只敢背後低調批評，她就愈來愈自我，沒在管其他人的感受。