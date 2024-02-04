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「水行俠」傑森摩莫亞才離婚 傳戀上大17歲的黛咪摩兒

記者蘇詠智／綜合報導
傑森摩莫亞在特映活動上露出笑容，其實是因與資深女神愈聊愈開心。（路透資料照片）
傑森摩莫亞在特映活動上露出笑容，其實是因與資深女神愈聊愈開心。（路透資料照片）

「水行俠 失落王國」(Aquaman and the Lost Kingdom)全球票房熱賣，男主角傑森摩莫亞(Jason Momoa)近來的新聞也不斷，先是已分居兩年的妻子麗莎波奈特(Lisa Bonet)終於提出離婚申請，傳出他沒有房子住，讓朋友憂心。現在卻又有八卦花邊稱，他不僅已經有新的感情對象，還是位觀眾非常熟悉的昔日性感女神黛咪摩兒(Demi Moore)。

傑森摩莫亞與麗莎波奈特曾經是許多粉絲心目中的愛情神話，因為麗莎在演出「天才老爹」(The Cosby Show)裡的二女兒而紅遍全美時，傑森還只是電視機前的兒童觀眾，那時就直呼麗莎是他看過最漂亮的女生，想不到長大之後，真有機會與童年的女神交往、結婚。只可惜神話也無法天長地久，彼此終歸是緣盡情了。但傑森並沒有失意太久，現在不但有了新的鎖定目標，這個人亦曾是全球影壇紅極一時的超級天后。

根據專門報導明星與名流八卦的國家詢問報，傑森摩莫亞在紀錄片「Common Ground 」放映活動上，一見到比他大了快17歲的黛咪摩兒，立刻覺得來電，兩人當下互動也讓旁人感到像在打情罵俏。

結果傑森從和黛咪共同的朋友那兒拿到她的電話號碼，馬上撥了電話給她，祭出當年曾經稱讚過麗莎的老台詞：「你真是我見過最美麗的女人。」在簡訊上還大秀土味情話：「希望妳有一個跟妳一樣美麗的一天。」雖然超俗，黛咪卻非常喜歡，傑森表現出很積極的態度邀她出來約會，也拜託友人在她面前多說自己的好話。

國家詢問報分析，從麗莎身上就可以看出傑森對於「大姐姐」沒有抵抗力，黛咪過往曾和艾希頓庫奇(Ashton Kutcher)在一起，也顯示她對「小弟弟」很有興趣。兩人簡直是天作之合，就看彼此是否有緣真的成為一對了。

黛咪摩兒年過60仍風韻迷人，令超級英雄片男星都被征服。（路透資料照片）
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