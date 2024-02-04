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爭奪法國莊園掌控權 布萊德彼特贏了安琪莉娜裘莉

記者蘇詠智／綜合報導
布萊德彼特(右)與安琪莉娜裘莉打離婚戰撕破臉。圖為兩人當年出席活動。（路透資料照片）
布萊德彼特(右)與安琪莉娜裘莉打離婚戰撕破臉。圖為兩人當年出席活動。（路透資料照片）

布萊德彼特(Brad Pitt)與安琪莉娜裘莉(Angelina Jolie)雖然早就分道揚鑣，還在為彼此共有的法國莊園打官司，甚至在美國加州與盧森堡都鬧上法庭。他為此兩邊跑，最後盧森堡的法庭暫時同意讓他取回曾承諾要給裘莉的10%股分，使他能以60%的股分得到該莊園業務的掌控權，雖然彼此孩子的監護權他爭輸裘莉，至少財產上打贏一仗。

根據「紐約郵報」八卦版報導，布裘當初一起買下法國莊園，是布萊德彼特占六成股分，裘莉四成。後來兩人決定結婚，小布將手中的一成股分給裘莉，彼此變成各占其半。本是象徵未來兩人要一起攜手走下去，不料結婚才兩年，就鬧到要離異，開始為了分配財產與孩子們的監護權大打離婚戰。

盛傳裘莉為了氣死小布，故意將手上的莊園股分賣給俄羅斯的寡頭集團，小布氣到要爭回莊園的掌控權。現在看來暫時如願，只是「紐約郵報」八卦版強調盧森堡法庭判這一成股分類似第三方託管，未來也許還有再翻盤的可能。

不過對於布萊德彼特而言，離婚給他的衝擊遠不如裘莉，裘莉雖然把所有小孩帶在身邊，至今還不敢踏出一步尋找新的愛情。不像他已經與小女友伊妮絲迪拉蒙(Ines de Ramon)如膠似漆，還被八卦刊物指有可能「做人成功」、將在60歲後再當爸爸。近來他現身公眾場合，也被讚外表「逆生長」有如回春，比裘莉更有光彩。

布萊德彼特被八卦刊物稱60歲又要再當爸。(取材自In Touch)
布萊德彼特被八卦刊物稱60歲又要再當爸。(取材自In Touch)

裘莉 小布 布萊德彼特

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