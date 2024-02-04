紅髮艾德高雄熱唱 大秀閩南語 粉絲瘋狂歡呼

紅髮艾德熱情在台開唱，不時與台下粉絲互動對話。(圖／AEG提供)

英國暢銷歌手紅髮艾德(Ed Sheeran)的亞洲巡演「Ed Sheeran＋－＝÷ × 2024 TOUR」日前在高雄國家體育場揭開序幕，他8點準時登台，以熱門歌曲「Tides」開場，不忘問候歌迷，一開始便「你們好嗎？」還用閩南語喊「多蝦」，讓全場5.6萬的粉絲一起瘋狂歡呼。

紅髮艾德特地換上有「TAIWAN」字樣的T恤，「這是我距離2019年之後首次回到台灣，我當時度過了很美好的時光，享用了美食，也希望你們現在能好好享受」。而他一邊開唱一邊與粉絲話家常，在演唱「The A Team」之前，還感性提到自己18歲在PUB到處開唱，從未想過能像現在這樣到全世界演出。

演唱之際，紅髮艾德也開心誇讚高雄是一個美好的地方，所以才想用自己的雙眼好好觀看這裡，「想不到我會在這麼遙遠的地方演唱，我不會把一切視為理所當然，只想說我非常感謝，也謝謝你們與我共度周六的夜晚」。他更不時帶動唱，要大家舉手、跳起來，「跟我一起唱吧」。他一連演唱26首暢銷歌曲，包括「Photograph」、「Thinking out loud」，唱好唱滿，讓現場變成萬人KTV。

最後以傳唱度相當高的「Shape of You」與「You Need Me, I Don't Need You」作為安可曲，前奏一下，全場跟著紅髮艾德一起動感大合唱。最後他揮著手，依依不捨步下舞台，結束了這次精采的演唱會。

紅髮艾德此次率近百位演唱會團隊工作人員隨行，還特別空出一天在高雄趴趴走，不僅朝聖高雄小鴨，更與粉絲親切合影。巡演下一站在泰國 曼谷。