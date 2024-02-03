和凱特交朋友還不夠 阿湯哥被爆想封爵

湯姆克魯斯（右起）曾和凱特、威廉一起出席「捍衛戰士：獨行俠」倫敦首映會。（路透資料照片）

雖然湯姆克魯斯 （Tom Cruise）在好萊塢走紅超過30年，他近年來待在英國的時間比在好萊塢還多，也因此歐美娛樂報導稱他對於皇室生活充滿憧憬，甚至希望自己有機會能獲贈榮譽騎士的頭銜。

湯姆克魯斯這幾年大都以倫敦作為主要的根據地，「不可能的任務7、8集」也在英國各地出外景，連他最近沸沸揚揚、和俄羅斯名媛艾希娜卡洛娃的「熱戀」，多半也是在倫敦的各大高級俱樂部進行。這麼長期的生活下來，英國文化徹底征服湯姆克魯斯，他也和未來會是英國國王、王后的威廉與凱特 夫妻建立不錯的交情，連在「捍衛戰士：獨行俠」首映會上都看得到他牽著凱特，陪她和威廉一起出席的身影。

既然與皇室重要成員走得這麼近，湯姆克魯斯對於皇室文化的了解也大增，開始嚮往這樣歷史悠久的一切制度，特別是英國一些在專業上表現出色的人是，會陸續接獲皇室頒發各種不同等級的榮譽勳章和爵位，他雖然目前還是美國人、不是英國籍，過去曾有史蒂芬史匹柏等人獲頒榮耀的前例，使他也認為自己應該很有機會，希望能夠有這樣的榮銜，儘管到現在都還沒成為現實，可是有夢最美。