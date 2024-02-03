和凱特交朋友還不夠 阿湯哥被爆想封爵
雖然湯姆克魯斯（Tom Cruise）在好萊塢走紅超過30年，他近年來待在英國的時間比在好萊塢還多，也因此歐美娛樂報導稱他對於皇室生活充滿憧憬，甚至希望自己有機會能獲贈榮譽騎士的頭銜。
湯姆克魯斯這幾年大都以倫敦作為主要的根據地，「不可能的任務7、8集」也在英國各地出外景，連他最近沸沸揚揚、和俄羅斯名媛艾希娜卡洛娃的「熱戀」，多半也是在倫敦的各大高級俱樂部進行。這麼長期的生活下來，英國文化徹底征服湯姆克魯斯，他也和未來會是英國國王、王后的威廉與凱特夫妻建立不錯的交情，連在「捍衛戰士：獨行俠」首映會上都看得到他牽著凱特，陪她和威廉一起出席的身影。
既然與皇室重要成員走得這麼近，湯姆克魯斯對於皇室文化的了解也大增，開始嚮往這樣歷史悠久的一切制度，特別是英國一些在專業上表現出色的人是，會陸續接獲皇室頒發各種不同等級的榮譽勳章和爵位，他雖然目前還是美國人、不是英國籍，過去曾有史蒂芬史匹柏等人獲頒榮耀的前例，使他也認為自己應該很有機會，希望能夠有這樣的榮銜，儘管到現在都還沒成為現實，可是有夢最美。
也由於和英國皇室之間不能打壞關係，湯姆克魯斯恐怕沒有辦法對於過去的演員同業梅根表示多大的熱情，因梅根與丈夫哈利目前在皇室親戚之間，仍然非常不受歡迎，連哈利母親黛安娜生前的管家都不覺得他和梅根短期內可以獲皇室親戚原諒、打破彼此之間的僵局，湯姆克魯斯當然也得選對邊站。
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