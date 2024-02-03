話題慘輸泰勒絲 亞瑟小子成「超級盃苦主」

泰勒絲是公認今年美式足球「超級盃」的焦點。（美聯社資料照片）

泰勒絲 (Taylor Swift)不愧是當今話題女王，一舉一動都能夠讓粉絲討論不已，當她的男友崔維斯凱爾西(Travis Kelce)所屬的堪薩斯城酋長隊(Kansas City Chiefs)，確定成為美式足球 年度盛事「超級盃 」其中一支參賽隊，萬千粉絲幾近瘋狂，認定每場堪薩斯城酋長隊比賽都會盡量到現場加油的泰勒絲，一定不會在「超級盃」上缺席，甚至還猜測她會以「驚喜嘉賓」的身分出現在中場表演的舞台上。

亞瑟小子雖然是今年「超級盃」中場表演的主秀，卻還沒上台就被搶光鋒頭。（路透資料照片）

只可惜，今年的「超級盃」中場表演早就敲定主秀是亞瑟小子，根據專門報導明星與名人TMZ網站，泰勒絲不但上不了中場秀的舞台，連位子都不會離舞台太近，因為她也是觀眾的身分，只會待在VIP包廂，而且VIP包廂還不好搶，「超級盃」向來是全美矚目的年度盛事，票價高卻難買到，即便是泰勒絲，也得花錢、動用人脈，爭取難能可貴的位子。

就算泰勒絲仍會像之前的各場比賽一樣，只在VIP包廂觀戰，轉播鏡頭仍會時不時拍攝她，「超級盃」也不例外，加上萬千為她瘋狂的粉絲熱烈討論，美國媒體已經在消遣：「亞瑟小子還沒上台，已經失去『超級盃』焦點巨星的身分，今年的『超級盃』完全是屬於泰勒絲的。」過往「超級盃」中場表演因為是全年度收視最高的節目之一，主秀必然是高知名度當紅大牌，今年居然會有看比賽的觀眾話題度遠超過中場表演的主秀，亞瑟小子也只能哀嘆自己運氣不佳，偏偏碰上了泰勒絲。