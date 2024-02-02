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再槓賈斯汀 布蘭妮：上法院或滾回你媽媽身邊哭吧

記者蘇詠智／即時報導
布蘭妮情路一波三折，最知名的前男友是歌手賈斯汀。（路透資料照片）
布蘭妮情路一波三折，最知名的前男友是歌手賈斯汀。（路透資料照片）

自成名、走紅以來的人生始終充滿戲劇發展的「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears），去年在自己的回憶錄《The Woman In Me》中揭露曾被前男友「超級男孩」（NSYNC）賈斯汀（Justin Timberlake）要求墮胎、因為年紀尚輕不想當爸爸，讓賈斯汀受到她粉絲的圍剿，使他推出新歌的計畫嚴重受挫，近日他在演唱會上不但再次表演影射布蘭妮背著他劈腿的歌曲「Cry Me a River」，還在獻唱之前說了句激怒布蘭妮的話，布蘭妮馬上也在社群網站上發文反嗆，彼此再度隔空交火。

布蘭妮與賈斯汀是小時候一起在迪士尼頻道節目「米老鼠俱樂部」（The Mickey Mouse Club）擔任班底結緣，進入青春期後很自然走在一起，曾被視為美國樂壇偶像界「金童玉女」，哪知道私下兩人都曾經瞞著對方腳踏不知道多少條船，布蘭妮最起碼敢在自己的書裡承認有出軌，賈斯汀卻曾長期以「受害者」自居，還出了「Cry Me a River」這種歌，氣得布蘭妮在書裡撕破他的假面具，讓他形象面臨危機。

賈斯汀在布蘭妮回憶錄出版後，形象一落千丈。（歐新社資料照片）
賈斯汀在布蘭妮回憶錄出版後，形象一落千丈。（歐新社資料照片）

賈斯汀剛巧有再出新歌、與昔日「超級男孩」夥伴再合體表演的大計畫，這下子被布蘭妮整個弄僵，又氣又必須危機處理，事情大到連瑪丹娜（Madonna）等演藝圈大咖都陸續退追他的社群帳號、公開切割，他好不容易才因為擔任配音主角的「魔髮精靈：樂團在一起」（Trolls Band Together）票房表現還不太差，再次站穩腳步，新歌也總算能登場，意外的是，布蘭妮還發文表示自己愛上這首歌，裡面不乏好話，可惜賈斯汀並沒很領情。

賈斯汀（左）和布蘭妮曾是外界眼中的金童玉女。（路透資料照片）
賈斯汀（左）和布蘭妮曾是外界眼中的金童玉女。（路透資料照片）

在布蘭妮那篇文章中，她先提到自己要為在書中寫到的某些事情道歉，如果冒犯到任何自己很關心的人，她深深的抱歉。而賈斯汀就故意在演唱「Cry Me a River」時說道：「我想藉這個機會向他X的沒有任何人道歉。」馬上引出布蘭妮回文：「有人告訴我，好像有誰在大街上講我壞話，你是想要上法庭，還是像上次一樣回家跟你媽哭訴呢？我不感到抱歉！！！」

雙方粉絲各為其主，賈斯汀的歌迷回應道：「你不需要道歉，她才是壞人，她的粉絲很可怕。」布蘭妮的歌迷則繼續圍剿賈斯汀，各方都好奇，兩人的口水戰會打到何時才要結束？

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