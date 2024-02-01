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長期被當「性感寶貝」 好萊塢女星訝異：我其實是書呆子

記者杜沛學／台北即時報導
亞歷珊卓妲妲里奧的螢幕形象常被視為「性感寶貝」。（圖／Harper's BAZAAR提供）
亞歷珊卓妲妲里奧的螢幕形象常被視為「性感寶貝」。（圖／Harper's BAZAAR提供）

37歲的亞歷珊卓妲妲里奧（Alexandra Daddario）演出「波西傑克森」（Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief）、「加州地震」（San Andreas）、「海灘救護隊」（Baywatch）等作品，奠定性感寶貝、好萊塢戀愛喜劇一姊地位，她接受「Harper's BAZAAR」雜誌專訪時，分享闖蕩好萊塢的心聲，「20幾歲的時候，有段時間我覺得自己被當成性感偶像、嚴重地被物化。這是我始料未及的」。

亞歷珊卓妲妲里奧的父母都是律師，但很支持她追求演員夢，「從小媽媽就很支持我，帶我去參加各種試鏡。我覺得她其實蠻樂在其中。等我漸漸長大以後，找上門的工作變多了，他們開始讓我自己做決定，讓我隨心所欲走這一行」。

亞歷珊卓妲妲里奧眼見許多有才華的演員被淘汰感到很殘酷。（圖／Harper's B...
亞歷珊卓妲妲里奧眼見許多有才華的演員被淘汰感到很殘酷。（圖／Harper's BAZAAR提供）

對於被定義為性感女星，亞歷珊卓妲妲里奧一度很訝異，「我覺得自己比較像是劇場掛書呆子，很努力地想學習和掌握演戲的藝術，最後卻走上另一條路。我從來不刻意去強求什麼，也對自己得到的人生經驗心懷感激。我經歷過許多很酷，卻也超乎我預期的事」。她也分享自己對性感的定義：「我認為是自信，以及尋找快樂。」

亞歷珊卓妲妲里奧認為性感是自信以及尋找快樂。（圖／Harper's BAZAAR...
亞歷珊卓妲妲里奧認為性感是自信以及尋找快樂。（圖／Harper's BAZAAR提供）

入行多年，亞歷珊卓妲妲里奧眼見許多人被淘汰，認為是影視圈最殘酷的現實，「有才華又善良的人還是撐不下去，最後必須離開這行，離開他們選擇的最愛。這種事情多到不勝枚舉，令人於心不忍」。

亞歷珊卓妲妲里奧自認是劇場掛書呆子。（圖／Harper's BAZAAR提供）
亞歷珊卓妲妲里奧自認是劇場掛書呆子。（圖／Harper's BAZAAR提供）

亞歷珊卓妲妲里奧也分享自己曾經很失落的經歷，她曾試鏡一個改編自一本小說的電影，她原著書讀完了，也把試鏡的台詞背熟，「沒想到製作人卻把我趕出試鏡現場，只因為我告訴他，我把書讀完，卻沒把劇本讀完」。幾年後，她成名，該名製作人又約她碰面，卻完全忘記過去的事情，感嘆：「我想也從不知道他曾經讓我多傷心，不知道我為了那次試鏡下了多少功夫，也不知道我對那部作品有多深刻的理解，又有多愛那本書。」

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