比原作更悲慘 提摩西「沙丘：第二部」展開復仇

提摩西夏勒梅在「沙丘」系列作中飾演主人翁保羅亞崔迪。（圖／華納兄弟提供）

「沙丘：第二部」（Dune: Part Two）改編自法蘭克赫伯特（Frank Herbert）著名小說「沙丘」（Dune），同樣由獲獎無數的導演丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）執導，故事將接續描述由提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）飾演的主人翁保羅亞崔迪（Paul Atreides）、辛蒂亞（Zendaya）主演的荃妮（Chani），他們的傳奇故事。保羅亞崔迪面臨前集慘遭滅門的國仇家恨，將於這一次展開復仇，導演也證實，結尾將會相當慘烈，甚至比原作悲慘。

導演丹尼在接受「Total Film」訪問時透露，因為「沙丘」三部曲會是保羅的完整旅程，為了鋪陳第三集，第二部的結局會讓人心碎，「所有元素都有，但我認為電影的改編劇情要比原著小說更加悲慘。第二部的結局會創造一個完全相等和均衡的情節，以便讓我們在第三部中完成保羅的故事。」

提摩西夏勒梅在「沙丘：第二部」中回歸飾演保羅亞崔迪。保羅亞崔迪是公爵之子，他們家族來到厄拉科斯星球（Arrakis）後慘遭哈肯能家族（House Harkonnen）殺害，讓他失去了父親、好友、導師，只和母親潔西嘉女士（Lady Jessica）一起倖存下來。他在荃妮的幫助下戰勝恐懼，贏得弗瑞曼人（Fremen）的尊重；如今的他肩負重責大任，與自己的命運抗爭，以捍衛家人及厄拉科斯。

提摩西夏勒梅分享：「能回歸沙丘世界真的是美夢成真，這次不僅能再次與先前有美好合作經驗的演員齊聚，還能看到他們角色的成長，例如荃妮；並且與新加入又超級有才華的演員合作，例如奧斯汀巴特勒（Austin Butler），以及先前合作過一部電影的佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）。當然，還有看到導演丹尼維勒納夫將他的願景化為現實。」