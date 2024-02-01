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吳宇森暌違20年重返好萊塢 一鏡到底戰鬥場全場瘋狂

記者黃保慧／即時報導
喬爾金納曼主演「無聲夜」。（車庫提供）
喬爾金納曼主演「無聲夜」。（車庫提供）

名導吳宇森新作「無聲夜」（Silent Night）由性格男星喬爾金納曼（Joel Kinnaman）領銜主演。吳宇森表示，「我認為『無聲夜』對我來說是一個很大的挑戰，我可以多運用我自己的視覺風格和聲音來講故事。同時，由於我們已經和像喬爾金納曼這樣的偉大演員一起工作，那麼我可以讓觀眾忘記對話，更加關注演員的表情，與演員直接接觸。」

影片來源：YouTube

「無聲夜」是吳宇森暌違20年重返好萊塢的作品。片中有一幕令人驚嘆的打鬥戲碼，許多人看了都嘖嘖稱奇，它看起來真實又生澀。當吳宇森確定這個場景之後，就決定要在這場景進行戰鬥，要使用房間中的每一樣工具，任何他們可以當作武器的東西，吳宇森也說明，「這就是一場真實的戰鬥。如果你抓住一把刀，那就用刀，你抓住一個頭盔，那就用頭盔，然後我告訴大家，我想一次性完成全部。」

吳宇森致力於讓它看起來真實，他說：「我希望觀眾能感受到同樣的痛苦、同樣的愛、同樣的情感，讓觀眾感受更多。」而吳宇森也在電影中挑戰了一鏡到底的拍攝，當時現場工作人員都對這個想法感到興奮，除了特技團隊外，攝影師對此也感到非常興奮。也讓電影更加完美呈現。

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