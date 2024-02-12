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舊片重拍「神通情人夢」有共鳴、「幕府將軍」再創經典

記者蘇詠智／專題報導
「神通情人夢」將被重拍成符合新世紀的版本。（取材自IMDb）
「神通情人夢」將被重拍成符合新世紀的版本。（取材自IMDb）

歐美影視界「舊片重拍」始終沒退燒，新版「幕府將軍」迷你影集預告強打，另一齣讓人還有印象的「神通情人夢」也宣告要拍新版。

「神通情人夢」互相心儀的男女竟被故障的電腦干擾。（取材自IMDb）
「神通情人夢」互相心儀的男女竟被故障的電腦干擾。（取材自IMDb）

1984年的奇幻愛情喜劇「神通情人夢」（Electric Dreams）描述建築師的電腦在故障後突然有了人類情感，愛上他心儀的美女大提琴手，演變成奇妙3角關係，建築師一度被電腦惡整到信用卡等都不能使用，堪稱AI恐懼題材的始祖，兼有浪漫色彩，可惜似乎跑在時代太前面，觀眾不好理解，除了原聲帶受到歡迎，票房踢到大鐵板。不過在新世代的編導眼中，「神通情人夢」的AI題材對現代觀眾更有共鳴，很適合重拍。

1980年超轟動迷你影集「幕府將軍」，由三船敏郎扮演日本大將軍。（取材自IMDb...
1980年超轟動迷你影集「幕府將軍」，由三船敏郎扮演日本大將軍。（取材自IMDb）

新版「幕府將軍」，改由真田廣之主演。（取材自IMDb）
新版「幕府將軍」，改由真田廣之主演。（取材自IMDb）

今年在Disney+推出的「幕府將軍」，正是重拍1980年在美國造成話題的同名經典作，當年在美國轟動的程度，連夜間談話秀天王主持人強尼卡森（Johnny Carson）都曾打趣道：「全美國至少1億人看了『幕府將軍』。」日本文化因此在美國迅速傳開，奠下1980年代東洋風席捲全美的基礎。

劇中被視為影射德川家康的人物，當年由三船敏郎扮演，男主角則是李察張伯倫（Richard Chamberlain）擔任， 後來他成了「迷你影集之王」。日本女星島田陽子也因「幕府將軍」成為金球獎視后，在美國小有名氣。

新版中，由真田廣之接手當年三船敏郎的角色，三船敏郎曾是歐美觀眾最熟悉的日本巨星，真田廣之也是享譽國際的大牌，應是新版選角中最無爭議者。

1980年「幕府將軍」，李察張伯倫（右）與島田陽子聯手主演。（取材自IMDb）
1980年「幕府將軍」，李察張伯倫（右）與島田陽子聯手主演。（取材自IMDb）

新版「幕府將軍」的白人男主角柯斯莫賈維斯，知名度並不高。（取材自IMDb）
新版「幕府將軍」的白人男主角柯斯莫賈維斯，知名度並不高。（取材自IMDb）

倒是新版男主角挑中曾入圍一些影視獎的柯斯莫賈維斯（Cosmo Jarvis），知名度遠不及李察張伯倫。女主角澤井杏奈在紐西蘭出生，曾住過香港與菲律賓，10歲才搬回日本，比舊版島田陽子更充滿洋味。新版恐怕很難像舊版那樣，在超高收視之外於北美帶來那麼深遠的文化影響。

「特技玩家」取材自1980年代的老影集。（圖／UIP提供）
「特技玩家」取材自1980年代的老影集。（圖／UIP提供）

今年將上映的「特技玩家」（The Fall Guy），則以李梅傑斯(Lee Majors)舊影集「死亡挑戰」（Bloody ring）為藍本改編。李梅傑斯飾演特技演員，親自拍攝70%以上的動作場面。新版電影由「Barbie芭比」男神萊恩葛斯林（Ryan Gosling）掛帥，除了與艾蜜莉布朗（Emily Blunt）飆戲，也有展現身手的時刻，噱頭頗豐富。

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