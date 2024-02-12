艾瑪史東「可憐的東西」 靠賣身體驗人生

「可憐的東西」裡的艾瑪史東。(圖／探照燈影業提供)

艾瑪史東(Emma Stone)以電影「可憐的東西」(Poor Things)二度在金球獎 封后，在片中艾瑪史東飾演的「貝拉」向未婚夫透露自己隨誘拐她的律師周遊列國時，曾經「體驗」出賣身體的生活。未婚夫善解人意地說即使自己會嫉妒，她仍有自由運用身體的權利，她卻語出驚人地冒出一句回應：「我通常收30法郎。」(約34美元)

艾瑪史東二度封后，在致詞時她感謝同為喜劇演員的男友戴夫麥卡瑞(Dave McCary)，再來感謝與她對戲的威廉達佛（Willem Dafoe）、馬克魯法洛（Mark Ruffalo）和拉米尤瑟夫(Ramy Youssef)，讓拍攝時的每天都充滿無比歡樂。她也再度感激能夠遇見「真寵」鬼才導演尤格藍西莫(Yorgos Lanthimos)，有別於傳統故事女主找到白馬王子從此過著幸福的生活，艾瑪更把「可憐的東西」形容為「主角愛上人生」的另類愛情喜劇，主角貝拉改變她的人生觀，能夠以此角色獲得肯定意義重大。

「30法郎篇」片段中表現出貝拉狂放不羈的面貌，她向未婚夫透露自己隨誘拐她的律師周遊列國時，曾經「體驗」出賣身體的生活，未婚夫善解人意地說即使自己會嫉妒，她仍有自由運用身體的權利，她卻語出驚人地冒出一句回應：「我通常收30法郎」，對於佛心價大放送毫不自覺，措手不及的未婚夫只能打圓場地說：「這似乎比行情低。」