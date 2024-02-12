我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超級盃／生涯第3度捧MVP 馬霍姆斯：為隊友感到驕傲

超級盃更新／25：22 酋長隊贏了49人隊 衛冕成功

艾瑪史東「可憐的東西」 靠賣身體驗人生

記者陳建嘉／綜合報導
「可憐的東西」裡的艾瑪史東。(圖／探照燈影業提供)
「可憐的東西」裡的艾瑪史東。(圖／探照燈影業提供)

艾瑪史東(Emma Stone)以電影「可憐的東西」(Poor Things)二度在金球獎封后，在片中艾瑪史東飾演的「貝拉」向未婚夫透露自己隨誘拐她的律師周遊列國時，曾經「體驗」出賣身體的生活。未婚夫善解人意地說即使自己會嫉妒，她仍有自由運用身體的權利，她卻語出驚人地冒出一句回應：「我通常收30法郎。」(約34美元)

艾瑪史東二度封后，在致詞時她感謝同為喜劇演員的男友戴夫麥卡瑞(Dave McCary)，再來感謝與她對戲的威廉達佛（Willem Dafoe）、馬克魯法洛（Mark Ruffalo）和拉米尤瑟夫(Ramy Youssef)，讓拍攝時的每天都充滿無比歡樂。她也再度感激能夠遇見「真寵」鬼才導演尤格藍西莫(Yorgos Lanthimos)，有別於傳統故事女主找到白馬王子從此過著幸福的生活，艾瑪更把「可憐的東西」形容為「主角愛上人生」的另類愛情喜劇，主角貝拉改變她的人生觀，能夠以此角色獲得肯定意義重大。

「30法郎篇」片段中表現出貝拉狂放不羈的面貌，她向未婚夫透露自己隨誘拐她的律師周遊列國時，曾經「體驗」出賣身體的生活，未婚夫善解人意地說即使自己會嫉妒，她仍有自由運用身體的權利，她卻語出驚人地冒出一句回應：「我通常收30法郎」，對於佛心價大放送毫不自覺，措手不及的未婚夫只能打圓場地說：「這似乎比行情低。」

金球獎

上一則

何妤玟出道30年 不再為容貌焦慮

下一則

影后姐妹際遇不同 勞倫斯被疑修修臉 布麗拉森總遇酸民

延伸閱讀

辣妹還在過招 周末票房1170萬元

辣妹還在過招 周末票房1170萬元
大膽全裸拍性愛戲 艾瑪史東：不想一直脫光

大膽全裸拍性愛戲 艾瑪史東：不想一直脫光
艾瑪史東全裸拍性愛戲 突認了「我不想一直脫光」

艾瑪史東全裸拍性愛戲 突認了「我不想一直脫光」
橫掃獎季 「可憐的東西」艾瑪史東 入圍英國奧斯卡影后

橫掃獎季 「可憐的東西」艾瑪史東 入圍英國奧斯卡影后

熱門新聞

謝玲玲搭乘的遊艇上直升機停機坪。（取材自Instagram）

從童星變港富婆 曬豪華遊艇上直升機停機坪

2024-02-08 06:34
台語歌手李素專日前上「新聞挖挖哇」分享過往經歷。圖／截自YouTube

現世報？女星丈夫出車禍慘死 小三沒穿內褲卡在他胯下

2024-02-04 10:14
泰勒絲（右）拿到獎座後就低頭看獎座，還是沒看席琳狄翁。（摘自YouTube）

泰勒絲對前輩不敬？領獎不正眼看席琳狄翁 網友罵翻

2024-02-05 09:32
孔劉（右）與李棟旭曾合作「鬼怪」。圖／愛奇藝提供

演技太尬…「鬼怪」男星被罵到想退圈 孔劉1舉動救回他

2024-02-07 14:49
早前傳胡歌將接陸劇「風禾盡起張居正」。（取材自微博）

胡歌繁花演完將演「張居正」？傳角色被古裝男神搶走

2024-02-06 20:39
楊冪（右）和劉愷威離婚時，女兒一直在香港生活。(取材自微博)

10歲高瘦「小糯米」正面曝光 顏值像極楊冪

2024-02-07 07:30

超人氣

更多 >
洛城華女雪山失聯7天後 遺體在瀑布上游被找到

洛城華女雪山失聯7天後 遺體在瀑布上游被找到
梅西事件延燒 港前財長憂恐影響香港名聲

梅西事件延燒 港前財長憂恐影響香港名聲
中國這家快遞公司當初高調找梅西代言 如今慘了

中國這家快遞公司當初高調找梅西代言 如今慘了
美墨邊境移民法案國會闖關失敗 川普：勝選就驅逐無證移民

美墨邊境移民法案國會闖關失敗 川普：勝選就驅逐無證移民
海外旅遊要多備小費？有些國家不收 這3國收到會生氣

海外旅遊要多備小費？有些國家不收 這3國收到會生氣