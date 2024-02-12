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影后姐妹際遇不同 勞倫斯被疑修修臉 布麗拉森總遇酸民

記者蘇詠智／綜合報導
艾瑪史東(左)與珍妮佛勞倫斯是交情不錯的朋友。(路透資料照片)
艾瑪史東(左)與珍妮佛勞倫斯是交情不錯的朋友。(路透資料照片)

3位年齡相近的奧斯卡影后艾瑪史東（Emma Stone）、布麗拉森(Brie Larson)與珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence），過去是好萊塢出了名會互相打氣的好朋友，近來處境卻大不同：珍妮佛出席巴黎時尚周的精品大秀，竟被懷疑臉上動手腳過頭，變得極不自然；布麗鮮明的女性主義者作風，惹火一堆男性酸民，到現在還在被攻擊；只有艾瑪新片「可憐的東西」(Poor Things)大獲好評，在金球獎二度封后。

布麗拉森常遭到男性酸民的攻擊。(取材自Instagram)
布麗拉森常遭到男性酸民的攻擊。(取材自Instagram)

去年秋天的大片之中，布麗拉森再度回歸的「驚奇隊長2」(The Marvels)算是備受各方矚目，只是她在漫威群俠裡卻極具爭議，不像「鋼鐵人」小勞勃道尼(Robert John Downey Jr)、「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）受到粉絲瘋狂崇拜，不但常引來酸言酸語，還被抹黑對其他先加入漫威的前輩不敬，哪怕私下不一定相處得很差。

很多人分析一些男性將對於女性主義興起的反感轉嫁到布麗身上，剛好她流露出巾幗不讓鬚眉的特質，令他們愈看愈不順眼。也有的是對於「驚奇隊長」首集不夠滿意，把問題全都歸咎在布麗頭上，又聽到傳聞指她的角色在未來漫威影片中可能變得更加重要，就三不五時鼓吹「換角」。

曾經大受年輕觀眾歡迎的珍妮佛勞倫斯，雖已為人妻母，也才33歲，照說不至於需要在臉上大動手腳，可是她日前在巴黎時尚周現身時，外界不是驚嘆她突然變成「香腸嘴」，就是認為臉部看來很僵硬、充滿「塑膠感」，感嘆她現在就把以往備受稱道的「自然美」給破壞了。

同樣也已經當了媽的艾瑪史東，在「可憐的東西」尺度大開，全裸、激情戲都不避諱，演技也更上層樓。

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