「飛越比佛利」女星癌末揭遭同行排擠 談葬禮「希望有些人別來」

香儂道荷蒂已經想過自己的葬禮要如何舉辦。（路透資料照片）

人的一生都會走向同一個終點，有些人在還沒來臨之前已經先規畫好到時候想怎麼處理，曾主演經典偶像劇「飛越比佛利」（Beverly Hills, 90210）而大受歡迎的女星香儂道荷蒂（Shannen Doherty），罹患乳癌接受化療，一度抗癌成功，後來又發現復發，且已經是第四期，她雖然依舊勇敢面對、並沒有灰心喪志，還盡情在過自己的人生，近期卻也在Podcast節目裡透露，若是哪一天先離開了，想要火葬，然後與愛犬和父親的骨灰都混在一起，永遠相伴，儘管還沒想好要葬在哪裡，卻覺得樹葬是個不錯的方式。

香儂道荷蒂當紅時，隨便在美國哪一個城市的購物中心辦活動，都會引來大量人潮，人氣完全不輸給目前的紅牌偶像，她也曾在片場恃寵而驕，被視為麻煩人物，在「飛越比佛利」第四季結束角色就被安排到法國遊學，直到全劇終了都未回歸。她後來再因演出「聖女魔咒」（Charmed）後人氣回升，卻又發生類似事件，演到一半就中途退出，近日她才揭露當年是被戲裡演小妹的艾莉莎米蘭諾（Alyssa Milano）排擠、逼退，洗刷了多年冤屈。

香儂道荷蒂曾經因「飛越比佛利」成為超人氣女偶像。（取材自Instagram）

很多人會覺得還活著就談到死，很不吉利，香儂卻沒啥禁忌，表示希望自己的葬禮是一個關於愛的盛宴，前來出席的都是真正愛她、喜歡她、真心想來跟她道別的人。她說道：「我想一定會有很多人參加的人是我不希望他們在場的，我不想他們來的理由是他們沒什麼好的原因出席，他們又沒那麼喜歡我，可是這樣子符合政治正確，他們還是會出席，他們不想看起來像壞人。」

她甚至語出驚人：「我不希望他們出現的人，那份名單比我希望他們來的長多了。」她固然沒有講明是哪些人她不願意出現在她的葬禮上，但艾莉莎米蘭諾應該會是其中之一。