我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州高鐵列車加設餐車、遊戲區 還有包廂座、頂級座

「媽媽，我出車禍」 AI合成兒哭聲 灣區婦險遭詐

「飛越比佛利」女星癌末揭遭同行排擠 談葬禮「希望有些人別來」

記者蘇詠智／綜合報導
香儂道荷蒂已經想過自己的葬禮要如何舉辦。（路透資料照片）
香儂道荷蒂已經想過自己的葬禮要如何舉辦。（路透資料照片）

人的一生都會走向同一個終點，有些人在還沒來臨之前已經先規畫好到時候想怎麼處理，曾主演經典偶像劇「飛越比佛利」（Beverly Hills, 90210）而大受歡迎的女星香儂道荷蒂（Shannen Doherty），罹患乳癌接受化療，一度抗癌成功，後來又發現復發，且已經是第四期，她雖然依舊勇敢面對、並沒有灰心喪志，還盡情在過自己的人生，近期卻也在Podcast節目裡透露，若是哪一天先離開了，想要火葬，然後與愛犬和父親的骨灰都混在一起，永遠相伴，儘管還沒想好要葬在哪裡，卻覺得樹葬是個不錯的方式。

香儂道荷蒂當紅時，隨便在美國哪一個城市的購物中心辦活動，都會引來大量人潮，人氣完全不輸給目前的紅牌偶像，她也曾在片場恃寵而驕，被視為麻煩人物，在「飛越比佛利」第四季結束角色就被安排到法國遊學，直到全劇終了都未回歸。她後來再因演出「聖女魔咒」（Charmed）後人氣回升，卻又發生類似事件，演到一半就中途退出，近日她才揭露當年是被戲裡演小妹的艾莉莎米蘭諾（Alyssa Milano）排擠、逼退，洗刷了多年冤屈。

香儂道荷蒂曾經因「飛越比佛利」成為超人氣女偶像。（取材自Instagram）
香儂道荷蒂曾經因「飛越比佛利」成為超人氣女偶像。（取材自Instagram）

很多人會覺得還活著就談到死，很不吉利，香儂卻沒啥禁忌，表示希望自己的葬禮是一個關於愛的盛宴，前來出席的都是真正愛她、喜歡她、真心想來跟她道別的人。她說道：「我想一定會有很多人參加的人是我不希望他們在場的，我不想他們來的理由是他們沒什麼好的原因出席，他們又沒那麼喜歡我，可是這樣子符合政治正確，他們還是會出席，他們不想看起來像壞人。」

她甚至語出驚人：「我不希望他們出現的人，那份名單比我希望他們來的長多了。」她固然沒有講明是哪些人她不願意出現在她的葬禮上，但艾莉莎米蘭諾應該會是其中之一。

上一則

曾錯過007 亨利卡維爾「阿蓋爾」用怪造型圓特務夢

下一則

拍「奧本海默」激情戲…攝影機突然壞掉 佛蘿倫絲忙遮點尬聊

延伸閱讀

女星患第4期癌症 已規畫葬禮：這些人我不想看到他們來

女星患第4期癌症 已規畫葬禮：這些人我不想看到他們來
「繁花」之後…張藝謀也轉小螢幕 頂流女星搶演「主角」

「繁花」之後…張藝謀也轉小螢幕 頂流女星搶演「主角」
「飛越比佛利」兄妹合體 道荷蒂自認麻煩

「飛越比佛利」兄妹合體 道荷蒂自認麻煩
「飛越比佛利」俊男美女兄妹重逢 她認了當年是大麻煩

「飛越比佛利」俊男美女兄妹重逢 她認了當年是大麻煩

熱門新聞

康凱出席關懷演藝人員餐會。記者李政龍／攝影

台77歲資深藝人遭檢調約談 「跟賴清德有關」

2024-01-24 11:30
李程彬飾演的「白子畫」被批沒仙氣。(取材自微博)

3日票房不到500萬 影版「花千骨」翻車…「白子畫」被嫌沒仙氣

2024-01-22 20:34
王鶴棣。（取材自微博）

楊紫、王鶴棣媒體好感度最高 他最被反感

2024-01-26 21:33
王家衛執導的「繁花」集結唐嫣(後左起)、辛芷蕾、胡歌、馬伊琍(中左)等大咖演員主演。。(取材自微博)

「繁花」拍3年 胡歌從單身變奶爸 唐嫣為角色撐3年

2024-01-25 01:30
游本昌(右)和胡歌在「繁花」中有精采對手戲。(取材自微博)

「繁花」爺叔一度想棄演…游本昌回應暴紅 只說了8個字

2024-01-26 06:00
賈玲被爆「瘦回上學時的模樣」。圖為昔日舊照。(取材自豆瓣電影)

賈玲被爆瘦回上學時的模樣… 減肥期間有兩個教練跟著

2024-01-26 07:00

超人氣

更多 >
亞裔女家中養雞 被鄰居投訴HOA 竟開槍射殺對方

亞裔女家中養雞 被鄰居投訴HOA 竟開槍射殺對方
低收入戶每月無條件發千元 這城市實驗一年結果揭曉

低收入戶每月無條件發千元 這城市實驗一年結果揭曉
多名中國留學生由大華府杜勒斯機場入境 遭盤查並遣返

多名中國留學生由大華府杜勒斯機場入境 遭盤查並遣返
戰後嬰兒潮世代不再「從大屋改住小屋」 有這三大理由

戰後嬰兒潮世代不再「從大屋改住小屋」 有這三大理由
洛杉磯人倫慘劇 八旬男槍殺妻子、子女後自殺

洛杉磯人倫慘劇 八旬男槍殺妻子、子女後自殺