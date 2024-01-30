搶走影帝機會又牽手名模舊愛 李奧納多被傳不爽布萊德利

李奧納多狄卡皮歐未獲今年奧斯卡金像獎入圍。（路透資料照片）

以往交情並不算差的李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）與布萊德利庫柏（Bradley Cooper），近來因為一個女子和奧斯卡入圍 名單，讓兩人氣氛變得頗為尷尬？

布萊德利近日公開和李奧納多的前緋聞女友吉吉哈蒂（Gigi Hadid）牽手上街，毫不隱藏彼此在交往，因為李奧納多早就移情到小吉吉幾歲的義大利 名模維多莉亞伽里蒂（Vittoria Ceretti）身上，似乎不至於為此對布萊德利動肝火。不料才剛公布的奧斯卡金像獎入圍名單，李奧納多主演的「花月殺手」（Killers of the Flower Moon）10項提名、獨缺他的最佳男主角，而布萊德利卻因身兼編導演的「大師風華：真愛樂章」（Maestro）入圍最佳男主角，布萊德利等於在獎項和感情上，都把李奧納多給擠出去，八卦刊物形容：簡直像在他的傷口上灑鹽。

吉吉哈蒂德先後和兩位影壇男神交往。（路透資料照片）

布萊德利庫柏與李奧納多狄卡皮歐年紀只差兩個月，又都是不想結婚的黃金單身漢，原本頗為相投，卻不料現在成為同一個女子的前後任，「關係」變得更親近卻尷尬。李奧納多不結交超過25歲女生的禁令曾為吉吉打破，而吉吉卻沒有想跟他認真交往的意思，幾個月之後，竟和布萊德利變成公開的一對，李奧納多心中，不知做何感想。

布萊德利庫柏今年仍有機會角逐奧斯卡影帝。（路透資料照片）

感情的世界裡，誰都很難保證些什麼，彼此就算看上同一個人，畢竟不是同時期分別交往的三角習題，也不至於真的留下太深的疙瘩，但奧斯卡影帝之爭，李奧納多來勢洶洶卻連入圍名單都擠不上去，面子上已經不敵布萊德利，也許這才使他感到不是滋味。