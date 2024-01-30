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拍「奧本海默」激情戲…攝影機突然壞掉 佛蘿倫絲忙遮點尬聊

記者蘇詠智／綜合報導
佛蘿倫絲普伊在拍「奧本海默」的激情場面，碰上攝影機壞掉的尷尬情況。（取材自IMDb）
佛蘿倫絲普伊在拍「奧本海默」的激情場面，碰上攝影機壞掉的尷尬情況。（取材自IMDb）

對演員來說，要拍攝激情場面，已經會有些尷尬，若中途還發生意外，真令人不知該怎麼面對。向來作風大方、率性的英國女星佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh），在奧斯卡大片「奧本海默」（Oppenheimer）中扮演男主角席尼墨菲（Cillian Murphy）的情婦，兩人有裸露交歡的鏡頭，她回憶當彼此正在攝影機前激情，突然發現有一台機器壞了，儘管導演克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）在拍攝時已有管控在場人員，她與席尼還是趕快用手把身上袒裸的部位遮住，免得在工作人員面前走光。

佛蘿倫絲普伊坦言：「這真的是很不湊巧，我們的性愛戲才正拍到一半。」因為該片是IMAX規格攝製，沒有太多備用的機器可以替換，有一台還在店裡，只能趕快找出機器壞掉的原因，設法把它修好。之後有專人來片場處理，在這個情況下，佛蘿倫絲普伊還要強自鎮定，把這當成是一次學習的機會，於是問那個來修攝影機的人，到底為什麼機器會突然壞掉？試圖用轉移話題來化解已夠尷尬的氣氛。

其實佛蘿倫絲並不是對於身體太過害羞的人，只是該何時展現、展現到什麼樣的程度，她都有自己的主張。她曾經在公開活動上穿著有透視效果、胸前兩點幾乎明顯可見的大膽服裝，還在社群網站上寫了長文來反駁對她如此大尺度的批評，不過拍激情戲是為了劇情需要，在拍攝之外，也不用過度開放。

社群網站 奧本海默 奧斯卡

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