「狼人」泰勒洛特：和羅伯派汀森交情不深 算不上朋友

泰勒洛特揭露自己和「暮光之城」系列其他要角的真正關係。（路透資料照片）

曾經風靡全球無數少女的「暮光之城」(Twilight)系列電影，也引發扮演「吸血鬼」的羅伯派汀森(Robert Pattinson)與演「狼人」的泰勒洛特(Taylor Lautner)粉絲間的叫陣。由於片中女主角克莉絲汀史都華(Kristen Stewart)在兩男之間掙扎，戲外影迷也分成兩派。倒是宣傳活動常見三個人同進同出，似乎片中的較勁並沒有蔓延到真實生活中。不過近日泰勒洛特上podcast節目，回顧當時的情景，卻語出驚人坦承和羅伯派汀森私下從沒有很深入的連結。換言之，彼此真的算不上是朋友。

泰勒洛特解釋，那時常常與羅伯派汀森要面對一大堆女生，有一半的人可能噓他而仰慕羅伯，另一半可能崇拜他而噓羅伯。在這種狀況下，要能維持和諧真的很不容易，所幸他們都能把這種情形處理得很好。可是在此之外，他和羅伯並沒有更深刻的連結，他們是很不一樣的人。這或許說明了為何可以共事的好同事，也不見得會是好朋友。雖然泰勒稱讚羅伯：「他永遠都很棒，而且是最貼心的人。」卻也沒避諱彼此除了合作「暮光之城」系列之外，真的沒有特別特殊的深刻交情。

羅伯派汀森在「暮光之城」系列後的事業發展仍然亮眼。（路透資料照片）