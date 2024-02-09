我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／致敬81精神 布萊恩首座銅像公開 還有兩座待揭曉

多州禁中國移民購房 孟昭文等國會議員譴責

「狼人」泰勒洛特：和羅伯派汀森交情不深 算不上朋友

記者蘇詠智／綜合報導
泰勒洛特揭露自己和「暮光之城」系列其他要角的真正關係。（路透資料照片）
泰勒洛特揭露自己和「暮光之城」系列其他要角的真正關係。（路透資料照片）

曾經風靡全球無數少女的「暮光之城」(Twilight)系列電影，也引發扮演「吸血鬼」的羅伯派汀森(Robert Pattinson)與演「狼人」的泰勒洛特(Taylor Lautner)粉絲間的叫陣。由於片中女主角克莉絲汀史都華(Kristen Stewart)在兩男之間掙扎，戲外影迷也分成兩派。倒是宣傳活動常見三個人同進同出，似乎片中的較勁並沒有蔓延到真實生活中。不過近日泰勒洛特上podcast節目，回顧當時的情景，卻語出驚人坦承和羅伯派汀森私下從沒有很深入的連結。換言之，彼此真的算不上是朋友。

泰勒洛特解釋，那時常常與羅伯派汀森要面對一大堆女生，有一半的人可能噓他而仰慕羅伯，另一半可能崇拜他而噓羅伯。在這種狀況下，要能維持和諧真的很不容易，所幸他們都能把這種情形處理得很好。可是在此之外，他和羅伯並沒有更深刻的連結，他們是很不一樣的人。這或許說明了為何可以共事的好同事，也不見得會是好朋友。雖然泰勒稱讚羅伯：「他永遠都很棒，而且是最貼心的人。」卻也沒避諱彼此除了合作「暮光之城」系列之外，真的沒有特別特殊的深刻交情。

羅伯派汀森在「暮光之城」系列後的事業發展仍然亮眼。（路透資料照片）
羅伯派汀森在「暮光之城」系列後的事業發展仍然亮眼。（路透資料照片）

相較於克莉絲汀史都華與羅伯派汀森，泰勒洛特當時年紀最小，恐怕也是比較難跟他們玩在一起的原因之一。克莉絲汀後來和羅伯假戲真作，泰勒就更顯得像是處境尷尬的第三者。不過當年他或許覺得這系列影片讓少女太瘋狂而有些困擾，現在倒是能夠對觀眾的喜愛與支持很感恩，認為這系列帶給他的雖然有好有壞，好處仍遠大過壞處。

「暮光之城」系列中，泰勒洛特（左）飾演的狼人，和羅伯派汀森扮演的吸血鬼，有不少衝...
「暮光之城」系列中，泰勒洛特（左）飾演的狼人，和羅伯派汀森扮演的吸血鬼，有不少衝突場面。(取材自IMDb)

上一則

戲說從頭／温昇豪「打怪任務」 披白袍對抗疫情

下一則

湯米李瓊斯突蒼老好幾十歲 健康惹影迷憂心

延伸閱讀

艾美獎「最辣孕婦」像穿紅色肚兜 未婚夫羅伯派汀森大發福

艾美獎「最辣孕婦」像穿紅色肚兜 未婚夫羅伯派汀森大發福
田納西州女保戶肺移植前 保險公司喊卡挨轟後 認錯承諾承保

田納西州女保戶肺移植前 保險公司喊卡挨轟後 認錯承諾承保
首爾經濟日報：三星德州泰勒晶圓廠延後至2025年量產

首爾經濟日報：三星德州泰勒晶圓廠延後至2025年量產
「暮光」情敵私下真的不是朋友？「狼人」揭曉真正關係

「暮光」情敵私下真的不是朋友？「狼人」揭曉真正關係

熱門新聞

塔羅牌老師艾菲爾以姓名學算出游錫堃將勝出立委院龍頭結果翻船。圖／摘自臉書

預測台立院龍頭翻船 塔羅牌老師遭酸「不會每次都矇對」

2024-02-01 18:44
台語歌手李素專日前上「新聞挖挖哇」分享過往經歷。圖／截自YouTube

現世報？女星丈夫出車禍慘死 小三沒穿內褲卡在他胯下

2024-02-04 10:14
泰勒絲（右）拿到獎座後就低頭看獎座，還是沒看席琳狄翁。（摘自YouTube）

泰勒絲對前輩不敬？領獎不正眼看席琳狄翁 網友罵翻

2024-02-05 09:32
謝玲玲搭乘的遊艇上直升機停機坪。（取材自Instagram）

從童星變港富婆 曬豪華遊艇上直升機停機坪

2024-02-08 06:34
孔劉（右）與李棟旭曾合作「鬼怪」。圖／愛奇藝提供

演技太尬…「鬼怪」男星被罵到想退圈 孔劉1舉動救回他

2024-02-07 14:49
布萊德彼特（右）與安琪莉娜裘莉為了財產與小孩監護權大打離婚戰。（路透資料照片）

布裘最後法庭大戰 小布贏法國莊園、裘莉只能守住小孩

2024-02-03 17:35

超人氣

更多 >
紐約26歲女在街上哭說找不到工作 影片逾2300萬點閱

紐約26歲女在街上哭說找不到工作 影片逾2300萬點閱
從童星變港富婆 曬豪華遊艇上直升機停機坪

從童星變港富婆 曬豪華遊艇上直升機停機坪
2024年運勢大揭祕 3生肖多吉多利

2024年運勢大揭祕 3生肖多吉多利
偷渡來美一度失明 33歲華男紐約法拉盛街頭昏倒不治

偷渡來美一度失明 33歲華男紐約法拉盛街頭昏倒不治
3星座個性古怪 最難讓人理解 卻才華滿腹「總能成為黑馬」

3星座個性古怪 最難讓人理解 卻才華滿腹「總能成為黑馬」