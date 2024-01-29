分手24年 畢諾許和前夫演戀人 女兒：很療癒

茱麗葉畢諾許(右)和前夫諾馬吉梅合拍「火上鍋」，讓他們的女兒感到很療癒。(圖／海鵬提供)

影后茱麗葉畢諾許（Juliette Binoche）最近在美食電影「火上鍋」（The Taste of Things）飾演天賦異稟、精於烹飪的廚師，一生為「美食界拿破崙」工作，兩人關係親密。而這位「美食界拿破崙」正是畢諾許的前夫、坎城影帝班諾馬吉梅(Benoit Magimel)，兩人分手後甚少聯絡，暌違24年卻再度合作，也因為這部片讓他們的女兒漢娜很感動。

貴為歐洲三大影展（坎城、威尼斯、柏林）「大滿貫影后」的茱麗葉畢諾許，也曾以「英倫情人」(The English Patient)勇奪奧斯卡 最佳女配。她這次受邀參演威尼斯金獅獎名導陳英雄的新片「火上鍋」，還一度擔心前夫班諾馬吉梅會因為她而婉拒同框演出，沒想到馬吉梅竟爽快答應，讓她又驚又喜。

24年後兩人再度合作，畢諾許不諱言「我竟然重新認識了他」。但為避免舊情重燃，她演出每一場戲都十分謹慎。

感人的是，這次合作「火上鍋」不僅化解了兩人多年的隔閡，也讓女兒漢娜瞬間解開心結。茱麗葉畢諾許說，「『火上鍋』是我們的和解，也是送給女兒的禮物」，並透露女兒看了電影裡父母濃情密意，內心「十分療癒」。

本來就愛做菜的畢諾許，拍攝之餘還跟該片「烹飪指導」、14顆米其林星得主皮耶加尼葉（Pierre Gagnaire）偷學不少新菜色，準備做給女兒吃。