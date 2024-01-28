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造假泰勒絲不雅圖瘋傳 X平台暫時封鎖用戶搜尋

中央社／紐約28日電
泰勒絲。（美聯社）
泰勒絲。（美聯社）

社群媒體平台X平台高層今天表示，造假的美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）不雅照本周在社群媒體瘋傳後，X平台已封鎖用戶搜尋泰勒絲相關字詞。

華爾街日報報導，泰勒絲露骨的假照片24日開始在X平台傳播，促使粉絲發動反制，上傳大量真的泰勒絲「時代巡迴演唱會」（Eras Tour）照片。暱稱為Swifties的死忠歌迷們同時敦促X平台採取更強硬措施來刪除這些假照片，還說他們會幫X平台提報散布這些假照片的帳號。

根據路透報導，若在前身為推特（Twitter）的X平台以關鍵字泰勒絲進行搜尋會跳出錯誤訊息，出現「有東西出錯了，請嘗試重新載入」的字樣。

X平台業務營運主管貝納羅奇（Joe Benarroch）透過聲明表示：「這是暫時性措施，是基於高度謹慎所採取的措施，以讓我們優先處理此事的防護。」

泰勒絲的代表昨天並未回應記者的置評請求。

泰勒絲去年有著刷新紀錄的全球巡演，作品串流收聽次數又位居年度之冠，因而獲「時代雜誌」（Time）評選為2023年「年度風雲人物」。

以她肖像造假的不雅照在網路瘋傳後，白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）26日表示「令人震驚」，還說社群媒體企業有責任要阻止散布這類不實訊息。

尚皮耶在記者會上表示，打擊人工智慧（AI）假圖片的力道鬆散，導致受害女性人數不成比例的多。

根據紐約時報（New York Times）報導，X平台平台有一張造假泰勒絲不雅照被瀏覽了4700萬次，相關帳號才終於遭停權。

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）2022年底收購推特後，平台許多監管內容的規範都隨之放寬。馬斯克也在公司削減數以千計個職位，說這是穩定公司財務情況的必要手段。

X平台表示，平台上絕大多數內容都是「健康的」貼文。馬斯克和X平台執行長雅克里諾（Linda Yaccarino）制定了一項名為「言論自由，不插手」（freedom of speech, not reach）的新政策，限制部分貼文的分發，但不予以刪除。

泰勒絲 馬斯克 社群媒體

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