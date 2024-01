妮可基嫚新劇「外籍人士」涉雨傘運動 香港觀眾看不到

好萊塢女星妮可基嫚(右)主演的新劇「外籍人士」在亞馬遜Prime Video播出,圖為劇照。(美聯社)

好萊塢女星妮可基嫚(Nicole Kidman)主演新劇「外籍人士」(Expats)在香港 拍攝,但因為劇情背景涉及「雨傘運動」,在香港的觀眾反而不能在串流平台看到這部影集;分析認為,這可能是創作自由收緊狀況下,又一樁自我審查案例。

法新社26日報導披露,妮可基嫚新劇「外籍人士」26日於亞馬遜 (Amazon)Prime Video首播,目前釋出兩集,不過香港觀眾未能看到;據該影集先前評論,其預定於2月16日播出的集數將重現2014年雨傘運動場景。

自由亞洲電台26日報導指出,記者利用VPN轉換實測,把觀賞位置定位在香港後,將會跑出「您目前的所在地區無法觀賞這部影片(This video is currently unavailable to watch in your location)」;亞馬遜尚未對於這個狀況作出回應。

自由亞洲電台報導引述美國港人組織香港民主委員會(HKDC)研究員王樂知的意見指出,香港觀眾未能看到這部影集的原因可能與政治有關,這很可能是又一個自我審查案例。

王樂知認為,港府 允許妮可基嫚為了拍攝影集規避香港檢疫法規,港府沒有理由不贊成這部影集;「不過,我不想排除政府審查的可能性,在獨裁制度下,政策可能會迅速改變,尤其是在言論自由方面」。

王樂知強調,如果外籍人士確實受到審查,這將向娛樂界傳達一個強烈訊息:「香港不是一個好的商業環境」。

香港明報28日報導指出,香港政府發言人27日對於該案回應,目前電影檢查條例只規管電影上映,不適用於串流或網路平台;其另表示,不評論個別商業機構的營運安排。

明報報導提到,外籍人士影集改編自香港出生韓裔美籍作家李倫京(Janice Y. K. Lee)小說《The Expatriates》,由妮可基嫚監製及主演;美籍華裔導演王子逸(Lulu Wang)2019年底加盟,除了監製,還身兼編導兩職。

影音來源:Prime Video

這部影集於2021年開拍,妮可基嫚8月搭乘私人飛機從澳洲雪梨抵赴香港。由於開拍時間正值COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情期間,妮可基嫚和其團隊被指獲得港府豁免檢疫,引發爭議。

「外籍人士」影集預告片段在去年12月曝光,可見中環、維港、旺角等香港街景,還有2014年雨傘運動畫面。雨傘運動發生於2014年9月26日至12月15日,歷時79天,為一場訴求真普選公民運動。