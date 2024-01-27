「芭比」導演、女主角成遺珠 奧斯卡會員：因有人不樂見

「芭比」的奧斯卡入圍名單爭議，不但沒退燒，還愈炒愈烈。(取材自IMDb)

影壇年度盛事—奧斯卡 金像獎，今年已是第96屆，卻仍然沒辦法讓女性擔任編導與製片的超級熱賣鉅片「芭比 」(Barbie)獲得足夠的肯定，葛莉塔潔薇(Greta Gerwig)未入圍 最佳導演、瑪格蘿比(Margot Robbie)沒擠上最佳女主角提名名單，被視為最大的意外。連日來，外界怒火沖天，連扮演肯尼、成功提名最佳男配角的萊恩葛斯林(Ryan Gosling)也對此頗有意見。網友們更是極力鼓吹他婉拒提名作為抗議，或是建議他如果能夠得獎，在台上一定要好好砲轟此事。不過根據有投選入圍資格的不具名美國影藝學院會員的透露，確實有人非常不願意看到「芭比」登上奧斯卡殿堂。

根據英國「每日郵報」報導，不願具名的某美國影藝學院會員說：「有多少演員、影片、導演在奧斯卡上被忽視？每年都有，這種情況會繼續發生，不會停止的。但『芭比』在最佳女主角、最佳導演提名上的落空，可能是一連串綜合因素的結果。比如說，有人覺得她們入圍是十拿九穩的，所以把自己的一票投給了其他影片的導演和演員，也有些人不願意看到像『芭比』這樣的電影能夠和『奧本海默』(Oppenheimer)這樣的影片獲得同樣獎項的任何提名。」

最驚人的是，該名會員甚至說出以下的殘酷真相：「有些人永遠不願意想像，有朝一日，當大家回顧歷史，會發現『芭比』和『教父』(The Godfather)、『辛德勒的名單』(Schindler's List)以及『亂世佳人』(Gone with the Wind)這些片子在同一個獎項的舞台上。」