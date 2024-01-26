動畫「飛鴨向前衝」 鴨子視角闖紐約

動畫「飛鴨向前衝」以鴨子視角呈現。（圖／UIP提供）

曾製作賣座動畫「小小兵」（Minions）、「神偷奶爸」（Despicable Me）等系列的照明娛樂推出全新原創喜劇動畫片「飛鴨向前衝」（Migration），製作團隊對於該如何呈現這部電影中的鴨子和各種鳥類非常講究，全片更以鴨子視角呈現，所以人類就被當作是其他的動物，片中角色也就完全聽不懂人類的語言。

這個決定能夠讓製作團隊打造一個更具沉浸式的觀影經驗，讓觀眾和片中的鴨子角色一樣在無意間去到紐約市 的時候，也和他們一樣感受到同樣的驚嚇和迷惑。工作人員甚至把真正的鴨子帶到動畫工作室，好讓動畫師近距離地仔細研究牠們，觀察牠們是如何游泳和移動，以及牠們是如何從水中跳進跳出。

導演班傑明雷納（Benjamin Renner）表示，把真正的鴨子帶到動畫工作室真的是一次很有趣的經驗，「我們在停車場圍成一個圈圈，然後把鴨子放在圈圈的中央，那真的感覺很超現實，就好像那些鴨子才是這個世界的中心，我們只能安靜地觀察牠們。我們也用攝影機拍下那些鴨子的動作，近距離看到鴨子的行為真的很有意思。綠頭鴨其實是很常見的鳥類，我覺得牠們很討喜也很搞笑，尤其是當牠們生氣的時候，一邊呱呱叫一邊甩著尾巴走開。」

他們的野心是盡量以最真實的方式呈現所有的鴨子和鳥類，導演班傑明雷納深入研究鴨子的動作模式，確保電影能盡量以最真實和準確的方式呈現這些鴨子的美感和細節。「當我們要設計這些鴨子的造型時，製片克里斯梅勒丹德利（Chris Meledandri）就特別強調鴨子天生就很搞笑和有點卡通化，就算我們沒有增添任何其他的元素。」

除了搞笑之外，劇組的目標就是捕捉真正的鴨子的精髓以及牠們充滿喜感的行為。班傑明表示：「我們希望真實呈現鴨子的樣貌和動作，同時也讓這些鴨子角色引起觀眾的共鳴，因為這部電影探討了複雜的人類情感和家庭關係。每一個角色都有特定的細節，讓他們不但能夠引起觀眾的共鳴，也顯得獨一無二。」